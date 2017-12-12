О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Ковальчук устроила маленький праздник дома: «Наши первые самые счастливые и незабываемые 2 месяца». Нонна Гришаева поздравила сына с днем рождения: «Мое счастье, моя радость,моя жизнь!!! Будь счастлив и пусть у тебя в жизни все получается, о чем мечталось».

Дима Билан увлекся кулинарией: «Готовлю сегодня весь день. В смешной атрибутике, которую нашёл в подарках! Веселая штука! Теперь это мой домашний костюм».

Виктория Дайнеко поделилась старым снимком и воспоминаниями: «Мне наверное лет 12. Любимый брат Сашка, любимая Вероничка и дедушкин белый Запорожец. Машина из которой меня сложно было выманить. Я даже однажды умудрилась на ней во время игры порвать тросик сцепления.... вот взрослые были «рады» когда нужно было ехать домой». Максим Фадеев показал фото из семейного архива: «Мне 3 года. И я помню этот момент отчетливо». Алена Апина тоже вспомнила прошлое: «Хочу спросить "Какая круче?" Между ними 20 лет».

Нюша похвасталась стройной фигурой: «Помните как в фильмах девушки вылезают из торта)))? Я тут нашла подарок в который могу поместиться». Ольга Орлова — сделала золотую косметическую маску: «Чувствовала себя как минимум императрицей». Юлия Волкова поделилась секретом фигуры: «Спорт-мое настроение».

Певица Слава поделилась новогодним снимком дочери. Ксения Бородина рассказала о дорогом увлечении дочек: