12 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Юлия Ковальчук устроила маленький праздник дома: «Наши первые самые счастливые и незабываемые 2 месяца». Нонна Гришаева поздравила сына с днем рождения: «Мое счастье, моя радость,моя жизнь!!! Будь счастлив и пусть у тебя в жизни все получается, о чем мечталось».
Дима Билан увлекся кулинарией: «Готовлю сегодня весь день. В смешной атрибутике, которую нашёл в подарках! Веселая штука! Теперь это мой домашний костюм».
Виктория Дайнеко поделилась старым снимком и воспоминаниями: «Мне наверное лет 12. Любимый брат Сашка, любимая Вероничка и дедушкин белый Запорожец. Машина из которой меня сложно было выманить. Я даже однажды умудрилась на ней во время игры порвать тросик сцепления.... вот взрослые были «рады» когда нужно было ехать домой». Максим Фадеев показал фото из семейного архива: «Мне 3 года. И я помню этот момент отчетливо». Алена Апина тоже вспомнила прошлое: «Хочу спросить "Какая круче?" Между ними 20 лет».
Нюша похвасталась стройной фигурой: «Помните как в фильмах девушки вылезают из торта)))? Я тут нашла подарок в который могу поместиться». Ольга Орлова — сделала золотую косметическую маску: «Чувствовала себя как минимум императрицей». Юлия Волкова поделилась секретом фигуры: «Спорт-мое настроение».
Певица Слава поделилась новогодним снимком дочери. Ксения Бородина рассказала о дорогом увлечении дочек:
Анна Нетребко поделилась «вкусным» репортажем:
Ирина Дубцова похвасталась фигурой, а ее подруга Ольга Серябкина — сняла первое бьюти-видео:
Мария Шукшина призналась в любви к Ивану Урганту: «Сегодня сразу после очередных серий Серебряного бора - зажигаем с Ваней! Ваня - любовь моя!!!». А Наталья Штурм рассказала о реальной влюбленности: «Вы верите в сказку?) Моя жизнь похожа на фильм-фантастику. Пару дней назад неизвестный молодой человек написал мне в Директ: "Вы моя мечта!)". Инстаграмм не сайт знакомств - тут видишь не только красивые фотки, но и читаешь комменты хейтеров. Здесь ты как на ладони и усталая и грустная и романтичная... Этот мужчина (кстати ему 32 года) предложил мне отдохнуть от моей вечной гонки и почувствовать себя королевой. И вот я лечу... да, это авантюра. Но возможно так люди встречаются, неожиданно и спонтанно...»
Анастасия Волочкова показала, на какие жертвы идет ради профессии и славы:
Анита Цой поделилась планами: «Я еду болеть за наших, а вы?!»
Наталья Ионова записала короткое видео с подругами:
Чей поцелуй хотите больше? 💋 @lobodaofficial @chistyakova_ionova @ververa
Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)
Фото: instagram