12 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Мельникова наслаждается новой стрижкой.

Альбина Джанабаева экспериментирует с образом: «Без сомнения распущенные волосы и объемные локоны пойдут всем и украсят любую женщину! Но бывает, примеряя разные образы, понимаешь, что влюбилась в них окончательно и бесповоротно».

Дарья Повереннова призналась в любви Ирине Пеговой: «С одной из самых талантливых русских артисток (ни грамма иронии и подхалимажа в моих словах) Ирой Пеговой. С этой красоткой мне еще не посчастливилось поработать вместе, но всегда рада видеться и болтать за жизнь».

Ирина Пегова показала на фото детали своего образа: «Влюбилась в этот цвет рюкзачка, костюмчик новый опять таки же выгуляла!»

Наталья Водянова надела в путешествие интересную обувь.

Сергей Жуков показал школьное фото и предложил фанатам найти его.