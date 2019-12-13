12 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Светлана Бондарчук поделилась задорной фотографией с любимым мужчиной: «Хорошего дня!»
Мария Кожевникова с сыновьями репетируют улыбки: «Когда с утра необходима физическая поддержка, чтобы улыбнуться. Всем доброго».
Анна Михалкова похвасталась художественным талантом дочери.
Сергей Лазарев показал фото с сыном: «Сегодня мелкий путешествует со мной по делам... встречи, саундчеки, концерты. Ему так все нравится))) Заскочили постричься, а теперь зашли перекусить.... Абсолютно взрослый и самостоятельный! Как же быстро растут дети... Скоро и Анютка подрастет, заговорит... и Держитесь все! Будут совместные вылазки и поездки».
Светлана Лобода показала, как расслабляется между концертами:
Дарья Мельникова наслаждается новой стрижкой.
Альбина Джанабаева экспериментирует с образом: «Без сомнения распущенные волосы и объемные локоны пойдут всем и украсят любую женщину! Но бывает, примеряя разные образы, понимаешь, что влюбилась в них окончательно и бесповоротно».
Дарья Повереннова призналась в любви Ирине Пеговой: «С одной из самых талантливых русских артисток (ни грамма иронии и подхалимажа в моих словах) Ирой Пеговой. С этой красоткой мне еще не посчастливилось поработать вместе, но всегда рада видеться и болтать за жизнь».
Ирина Пегова показала на фото детали своего образа: «Влюбилась в этот цвет рюкзачка, костюмчик новый опять таки же выгуляла!»
Наталья Водянова надела в путешествие интересную обувь.
Сергей Жуков показал школьное фото и предложил фанатам найти его.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!