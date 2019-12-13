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12 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Бондарчук

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Светлана Бондарчук поделилась задорной фотографией с любимым мужчиной: «Хорошего дня!»

Мария Кожевникова с сыновьями репетируют улыбки: «Когда с утра необходима физическая поддержка, чтобы улыбнуться. Всем доброго».

Анна Михалкова похвасталась художественным талантом дочери.

Сергей Лазарев показал фото с сыном: «Сегодня мелкий путешествует со мной по делам... встречи, саундчеки, концерты. Ему так все нравится))) Заскочили постричься, а теперь зашли перекусить.... Абсолютно взрослый и самостоятельный! Как же быстро растут дети... Скоро и Анютка подрастет, заговорит... и Держитесь все! Будут совместные вылазки и поездки».

Светлана Лобода показала, как расслабляется между концертами:

Дарья Мельникова наслаждается новой стрижкой.

Альбина Джанабаева экспериментирует с образом: «Без сомнения распущенные волосы и объемные локоны пойдут всем и украсят любую женщину! Но бывает, примеряя разные образы, понимаешь, что влюбилась в них окончательно и бесповоротно».

Дарья Повереннова призналась в любви Ирине Пеговой: «С одной из самых талантливых русских артисток (ни грамма иронии и подхалимажа в моих словах) Ирой Пеговой. С этой красоткой мне еще не посчастливилось поработать вместе, но всегда рада видеться и болтать за жизнь».

Ирина Пегова показала на фото детали своего образа: «Влюбилась в этот цвет рюкзачка, костюмчик новый опять таки же выгуляла!»

Наталья Водянова надела в путешествие интересную обувь.

Сергей Жуков показал школьное фото и предложил фанатам найти его.

Фото и видео: instagram

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