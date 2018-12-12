12 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сати Казанова поделилась новыми фотографиями с мужем и новым признанием: «Встретить того, с кем можно быть абсолютно настоящей и свободной — СЧАСТЬЕ! Сама себе удивляюсь: как раньше я могла мыслить настолько иначе и соглашаться на меньшее?.. И, конечно, я больше не "наступлю на горло собственной песне". Теперь эту песню подхватил мой любимый человек. В дуэте она звучит круче! И мы, как дети, поем и танцуем эту прекрасную жизнь».
Мария Шукшина показала видео из гримерки:
Яна Чурикова приоткрыла секрет: «Нет, вы просто должны это увидеть! New Year Make up by @eugenia_lenz for @katya_iowa для программы "Новогодний Огонь" на @mtvrussia».
Дарья Повереннова сфотографировалась с котиком: «Середина недели. Рубикон пройден! Кстати, Рубикон — маленькая речушка в Италии недалеко от Римини. Это ее перешел Юлий Цезарь со своим войском, и был провозглашён диктатором. С тех пор выражение "перейти Рубикон" означает точку невозврата. Но мы с Бусей мирные люди, и просто желаем вам хорошего дня и окончания рабочей недели!)»
Сергей Лазарев поделился предпраздничным настроением: «Ну, ты и лось!! Или это олени? НовыйГод к нам мчится)))». Елена Корикова — тоже.
Равшана Куркова примерила новый образ:
Сын Анастасии Стоцкой тоже примерил сценический костюм: «Моя любовь! Примеряет костюм для нового спектакля».
Ксения Бородина показала забавное видео с дочкой:
Тутта Ларсен рассказала о правах беременных женщин, которые государство не всегда выполняет:
В последние пару недель я интервьюирую врачей из разных перинатальных центров. И меня, в основном, очень воодушевляет то, что я слышу. Помимо современного оборудования и нормальных условий пребывания, речь все чаще заходит о преимуществах естественных родов, грудного вскармливания и вообще какой-то общей гуманизации системы родовспоможения в России. А есть вещи, которые даже для меня стали новостью! Сегодня говорили о партнерских родах (кстати, вы знаете, что они доступны всем по ОМС?), и врач говорит: вот если все идет естественным образом, то тут папа может и не слишком участвовать. А вот если у женщины кесарево, то папа на родах жизненно необходим! Я удивилась: зачем?! Оказывается теперь порядок действий такой: ребенка достают, кладут матери на грудь, чтобы он получил молозиво (обязательно именно в первые 10-15 мин после родов, так передается генетический иммунитет, потом состав молозива меняется!) А потом, пока маму зашивают, новорожденного кладут...на папину голую грудь, кожа к коже!!! Таким образом малыш получает родительское тепло, запускается механизм привязанности, а также естественным образом засевается микрофлора, носителями которой являются его родители. У меня было трое естественных родов, я ничего не знала про кесарево, и эта информация меня очень воодушевила! Роды - дело троих, мамы, папы и малыша. Даже если это кесарево! UPD: я понимаю, что такой подход практикуется далеко не везде. Но мы должны ЗНАТЬ НАШИ ПРАВА. И уметь их отстаивать. И да, выбирать те роддома, где можно реализовать все свои права на те роды, которых вы хотите!! П.С. На фото Марфа, мама и Ваня ;)
Ольга Кабо поделилась трогательным снимком: «Вот, приехала поздно после длинного-длинного, насыщенного событиями дня, уставшая и опустошенная, а на моей подушке вот что!!!! Представляете, что со мной было? И нежность, и радость, и умиление, и грусть, и благодарность, и любовь... Засыпаю с улыбкой, чего и Вам желаю))) Доброй ночи».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram