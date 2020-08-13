12 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кети Топурия показала новое фото на фоне слухов о своей беременности - кажется, на нем можно рассмотреть животик.

44-летняя звезда бразильских сериалов Джованна Антонелли похвасталась спортивной фигурой в леггинсах.

Алена Хмельницкая похвасталась необычным купальником для тех, кто не хочет или не может загорать: «Мечта! Не просто купальник, а еще и бомбер с капюшоном, который можно надеть на купальник и превосходно себя чувствовать».

Надежда Михалкова и Елена Захарова отправились в долгожданный отпуск. «Как же прекрасно снова оказаться на море! Раньше я старалась летать на море несколько раз в году, ведь это лучшее место для отдыха и перезагрузки! Очень люблю Европу, но в этом году жизнь внесла свои корректировки», - написала Елена.

Джорджина Родригес продемонстрировала роскошную фигуру на фото с мужем.

Саша Савельева показала фото с занятия йогой: «Для меня любовь к себе - это находиться в поиске, интересоваться новым, развивать свои внутренние качества, создавать свою вселенную. Прорабатывать старые программы, избавляться от того, что доставляет дискомфорт, и заполнять эти места новыми эмоциями, навыками, хвалить себя, критиковать себя, поддерживать себя в любых ситуациях».

Нино Нинидзе поделилась нежностью: