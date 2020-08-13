12 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Кети Топурия показала новое фото на фоне слухов о своей беременности - кажется, на нем можно рассмотреть животик.
44-летняя звезда бразильских сериалов Джованна Антонелли похвасталась спортивной фигурой в леггинсах.
Алена Хмельницкая похвасталась необычным купальником для тех, кто не хочет или не может загорать: «Мечта! Не просто купальник, а еще и бомбер с капюшоном, который можно надеть на купальник и превосходно себя чувствовать».
Надежда Михалкова и Елена Захарова отправились в долгожданный отпуск. «Как же прекрасно снова оказаться на море! Раньше я старалась летать на море несколько раз в году, ведь это лучшее место для отдыха и перезагрузки! Очень люблю Европу, но в этом году жизнь внесла свои корректировки», - написала Елена.
Джорджина Родригес продемонстрировала роскошную фигуру на фото с мужем.
Саша Савельева показала фото с занятия йогой: «Для меня любовь к себе - это находиться в поиске, интересоваться новым, развивать свои внутренние качества, создавать свою вселенную. Прорабатывать старые программы, избавляться от того, что доставляет дискомфорт, и заполнять эти места новыми эмоциями, навыками, хвалить себя, критиковать себя, поддерживать себя в любых ситуациях».
Нино Нинидзе поделилась нежностью:
Мадонна поздравила совсем взрослого сына: «С днем рождения, Рокко! Как эти 20 лет пролетели так быстро, Люблю тебя сильнее, чем ты когда-либо знал».
Ангелина Вовк поделилась семейным рецептом:
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Мои вкусняшки!По этому рецепту огурцы заготавливала моя бабушка. В рассоле никакого уксуса, только соль. Такие хрустящие соленые огурчики никого не оставят равнодушным: они нравятся и детям, и взрослым. Ингредиенты: Огурцы - 1 Килограмм Вода - 1 Литр Соль - 60 Грамм Чеснок - 1-2 Зубчиков Укроп - 1 Штука Хрен - 1 Штука (лист, корень).Шаг 1 Огурцы тщательно вымойте, залейте холодной водой на 2-3 часа. Шаг 2 Чеснок и корень хрена очистите. Листья и укроп промойте холодной водой. Шаг 3 На дно банки положите лист хрена (или листья вишни и черной смородины) и укроп, плотно сложите огурцы, между ними - ломтики чеснока и корня хрена. Соль разведите в холодной воде и залейте огурцы до верха банки. Прикройте крышкой и поставьте в холодильник или погреб! Я экспериментирую со специями... в какие- то банки кладу палочку корицы, в другие имбирь, или мяту... но главное во всём надо соблюдать меру!
Потап предстал перед поклонниками с густой бородой как у старовера - так он готовится к съемкам в очередном проекте: «Бог любить Трійцю!! #скаженевесілля3 ми почали!!!».
Фото и видео: Instagram / @keti_one_official / @giovannaantonelli / @nadiamixalkova / @lenazaharova57 / @alxmel / @madonna / @georginagio / @ninosha13 / @angelina_vovk / @sasha_savelieva / @realpotap
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