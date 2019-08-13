12 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Миранда Керр показала сильно округлившийся живот.

Полина Гагарина решила сесть на диету с необычным мороженым (см.фото): «Начали готовиться к осени!! Я на строгой диете: 3 -х разовое питание, вечером обязательно мороженое».

Наташа Королева занялась йогой с очаровательным тренером: «Решила заняться новомодной зарядкой ДОГ-ЙОГА!!! Инструктор рядом блин, дорогой, а так очень продуктивные тренировки».

Валерия тягает гири: «Мои тихие летние деревенские радости».

Олеся Судзиловская показала фотографию с фламинго: «Зоопарк в Лос-Анджелесе. Море впечатлений, живое общение с красивейшими розовыми птицами».

Дмитрий Маликов и Евгений Петросян сфотографировались с попугаем и осликом соответственно.

Виктория Лопырева назначила отцу своего ребенка свидание в Стамбуле: «С самого начала мы назначали друг другу свидания. Гуляли по паркам Москвы или встречались в разных странах. Потом, когда Марк Лео только родился, мы назначали друг другу свидания на кухне или в кафе, что внизу дома. А сейчас снова появилась возможность улетать куда-то на несколько дней)) На этот раз я решила пригласить Игоря куда-то, где он не был».

Ольга Бузова сходила на свидание с Тимуром Батрутдиновым: «Когда нет выхода только вход... Тимур @timurbatrutdinov, что мы делаем #планБ».

Тина Канделаки похвасталась своей дочерью: «Сегодня День молодежи, и это праздник, который я по-настоящему люблю. Молодые люди сегодня — это триггер всех позитивных изменений, происходящих в том числе и с аналоговыми людьми прошлой эпохи».