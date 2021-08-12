12 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Агата Муцениеце сегодня прикоснулась к истории, решив, посвятить день на отдыхе — экскурсиям и оказалась в античном театре: «Это просто как-то необъяснимо переворачивает все внутри, когда ты понимаешь, что эти камни трогали люди ещё до нашей эры.. у меня в голове прямо нарисовался спектакль который проходил в этом амфитеатре, прямо казалось что силуэты людей все ещё ходят по этим ступенькам в параллельной вселенной», — написала она.