12 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Если этим летом, к стройным фигурам Глюкозы, Алеси Кафельниковой и Стеши Маликовой, мы уже привыкли, то формы Кристины Орбакайте вызывают восторг. В этом году певица отметила 50-летний юбилей. Поверить в это, глядя на свежие фото с пляжа просто невозможно. А дружная семья, Регина Тодоренко и Влад Топалов, уехали на Камчатку. Причем, путешествие оказалось не из самых легких, но поддержка друг друга помогла им найти решения для всех проблем.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram glukozamusic
Екатерина Климова удивила сегодня публику показав фото, на котором ее держит на руках стройный и высокий 14-летний сын Матвей. «Просто оставлю это здесь», — заинтриговала актриса.
Наталья Подольская сейчас находится на отдыхе в Египте, куда она улетела с детьми, сестрой и подругой. И решилась впервые порадовать подписчиков лицом младшего сына, девятимесячного Ивана. «Мои», — подписала кадр Подольская.
Наталья Водянова не была бы собой, если бы не опубликовала красивые фотографии с отдыха ее дочери в сафари и не напомнила, что сегодня очень важный для планеты день: «Сегодня празднуется международный день слонов», — публикацию она подписала на двух языках, русском и английском.
Агата Муцениеце сегодня прикоснулась к истории, решив, посвятить день на отдыхе — экскурсиям и оказалась в античном театре: «Это просто как-то необъяснимо переворачивает все внутри, когда ты понимаешь, что эти камни трогали люди ещё до нашей эры.. у меня в голове прямо нарисовался спектакль который проходил в этом амфитеатре, прямо казалось что силуэты людей все ещё ходят по этим ступенькам в параллельной вселенной», — написала она.
Полине Гагариной тоже не сидится на месте — даже во время отдыха на яхте, вместо того, чтобы лежать без дела, танцует и поет. Видимо, даже несколько дней без концертов, для нее — непосильная ноша, настолько артистка любит выступать.
Летний и семейный день получился сегодня у звезд и их близких. Но они не забывают, что завтра подписчики ждут новых впечатлений. И чем более экзотичное место выберут звезды для свежего контента, тем больше лайков им подарят их армии поклонников.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram