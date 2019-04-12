12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Поплавская поздравила отца с 83-летием: «Глядя на тебя, можно поверить, что на земле живут супермены!»

Ольга Орлова показала, как проходит ее утро: «Традиционно каждое утро малышка Луфи (больше 20кг) приходит посидеть у меня на ручках. И она счастлива, и меня сквозняком не сдует».

Анита Цой показала, как она стильно справляется с холодом.

Дочь Кристины Орбакайте сделала прививку. «Я прививок не боюсь, если надо уколюсь», — процитировала Клавдия классика.

«Моя маленькая Балерина», — написала Татьяна Навка под трогательной фотографией.