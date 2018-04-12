12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Орбакайте рассказала о истории своей семьи: «12 апреля — День Рождения моего дедушки, Пугачева Бориса Михайловича, ему бы исполнилось 100 лет!! Он в темных очках, а за руку я держу его однополчанина дядю Арсена».

Сергей Лазарев вспомнил детство: «У "Непосед" сегодня День Рождения!! Поздравляю нашу огромную семью с этим праздником) мы все родом из детства! "Непоседы" — это замечательная школа жизни и профессии! Первые гастроли, первые съемки, студии, концерты случились именно в Непоседах! Поздравляю всех выпускников разных лет и нынешних участников, среди которых, кстати, моя племяшка Алинка (она недавно заняла 3 место на конкурсе в Германии, но об этом напишу отдельно). С днем Рождения, "Непоседы") и огромное спасибо Бессменному Руководителю группы - Елене Пинджоян за наше счастливое детство».

Юлия Ковальчук отметила первый «юбилей» дочери: «6 ...уже 6 месяцев...ещё 6 месяцев...6 месяцев счастья и безмерной любви...»

Олеся Судзиловская примерила один из образов Умы Турман: «Предупреждение! Все возможные сходства с персонажами фильмов случайны и не преследовались авторами фотографии и дизайнерами по костюмам».

Екатерина Волкова показала, как ее меняет макияж. А Нюша попыталась скрыть животик на фотосессии.

Беременная Анна Хилькевич шутит: «Мое лицо, когда вспомнила, что пончики полнят».

Яна Рудковская и Екатерина Волкова любуются сакурой.

Татьяна Буланова напугала фанатов видом из окна: «Что такое не везет и как с этим бороться) Хоть вид из палаты красивый))». Оказалось, что она была в одной из питерских больниц из-за небольшой бытовой травмы сына.

Симона Юнусова приучает дочку своего сына Тимати к прекрасному: