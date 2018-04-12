12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Орбакайте рассказала о истории своей семьи: «12 апреля — День Рождения моего дедушки, Пугачева Бориса Михайловича, ему бы исполнилось 100 лет!! Он в темных очках, а за руку я держу его однополчанина дядю Арсена».
Сергей Лазарев вспомнил детство: «У "Непосед" сегодня День Рождения!! Поздравляю нашу огромную семью с этим праздником) мы все родом из детства! "Непоседы" — это замечательная школа жизни и профессии! Первые гастроли, первые съемки, студии, концерты случились именно в Непоседах! Поздравляю всех выпускников разных лет и нынешних участников, среди которых, кстати, моя племяшка Алинка (она недавно заняла 3 место на конкурсе в Германии, но об этом напишу отдельно). С днем Рождения, "Непоседы") и огромное спасибо Бессменному Руководителю группы - Елене Пинджоян за наше счастливое детство».
Юлия Ковальчук отметила первый «юбилей» дочери: «6 ...уже 6 месяцев...ещё 6 месяцев...6 месяцев счастья и безмерной любви...»
Олеся Судзиловская примерила один из образов Умы Турман: «Предупреждение! Все возможные сходства с персонажами фильмов случайны и не преследовались авторами фотографии и дизайнерами по костюмам».
Екатерина Волкова показала, как ее меняет макияж. А Нюша попыталась скрыть животик на фотосессии.
Беременная Анна Хилькевич шутит: «Мое лицо, когда вспомнила, что пончики полнят».
Яна Рудковская и Екатерина Волкова любуются сакурой.
Татьяна Буланова напугала фанатов видом из окна: «Что такое не везет и как с этим бороться) Хоть вид из палаты красивый))». Оказалось, что она была в одной из питерских больниц из-за небольшой бытовой травмы сына.
Симона Юнусова приучает дочку своего сына Тимати к прекрасному:
Эти мысли обращены прежде всего к себе... Так сложилось, что на сегодняшний день я являюсь цензурой для своей внучки, а это значит- обязана фильтровать то, что она читает, слышит и видит. Нельзя допускать средненьких книг, слабеньких спектаклей, непонятной музыки. Мера ответственности взрослого очень высока, так как первое впечатление остаётся надолго и формирует отношение к искусству в целом... #мысливслух🤔
Ирена Понарошку напомнила, что нужно делать если ребенок задержался.
Не хочу вас пугать, но знаете ли вы, что делать, если ребенок потерялся? Не вернулся с «продленки»? А ваши дети знают, как себя вести, чтобы не оказаться в числе 45 тысяч детей, которые ежегодно пропадают в России? 😭 По ссылке у меня в профиле вы попадете на сайт поисковых отрядов #ЛизаАлерт! В ближайшее время в крупных городах России пройдут бесплатные родительские собрания, на которых спасатели расскажут, чему нужно научить детей и что нужно знать родителям! Вот несколько базовых правил: ❤️ Лучше лишний раз поднять панику, чем упустить время! ❤️ У вас есть только 30 минут на то, чтобы подождать, если ребенок не вернулся вовремя из школы. После этого времени необходимо начинать бить полноценную тревогу – звонить друзьям, классному руководителю, тренеру, руководителю секции, родным, бывшим супругам – всем авторитетным для ребенка взрослым! ❤️ Если никто из них не знает о местонахождении ребенка - обращайтесь в полицию сразу же, не верьте мифу о том, что заявление принимают только спустя трое суток! После заявления в полицию, срочно сообщайте в Лиза Алерт по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 ❤️ 3 часа - это время, в течение которого поисковая операция имеет 95% шансов на успех. Очень важно, чтобы в этот период в поиски включилось как можно бОльшее количество людей - убедите своих родственников и друзей подписаться на sms-информирование о поисках в их районе и расскажите о важность участия каждого. ❤️ Научите этому своих детей: любой взрослый, просящий помощи у ребенка - опасность! Ни под какием предлогом не соглашаться помогать взрослому: донести сумку, подержать собачку, показать дорогу. Для этого есть другие взрослые! ❤️ Важно: знать свои ФИО и адрес, а также телефон двух родственников - это ПРАВИЛО для детей всех возрастов. ❤️ Если ребенок потерялся, то безопасно просить помощи у 1) полиции 2) сотрудников заведения, в котором он оказался 3) взрослых с детьми. Ни под каким предлогом нельзя позволить увести себя с места, если только это не делает полиция! Больше в пост не влезает. Если вы знаете другие правила, которые могут предотвратить беду - пишите! И пусть этот пост никогда вам не пригодится! #школализаалерт #нетеряйтесь
Ангелина Вовк призывает помнить подвиг советского народа: «Мы жили...летали... верили и мечтали ... душа искрилась восторгом....мы сделали первый шаг... помните о них, наши потомки»
Фото: instagram