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12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Анны Хилькевич
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Кристина Орбакайте рассказала о истории своей семьи: «12 апреля — День Рождения моего дедушки, Пугачева Бориса Михайловича, ему бы исполнилось 100 лет!! Он в темных очках, а за руку я держу его однополчанина дядю Арсена».

Сергей Лазарев вспомнил детство: «У "Непосед" сегодня День Рождения!! Поздравляю нашу огромную семью с этим праздником) мы все родом из детства! "Непоседы" — это замечательная школа жизни и профессии! Первые гастроли, первые съемки, студии, концерты случились именно в Непоседах! Поздравляю всех выпускников разных лет и нынешних участников, среди которых, кстати, моя племяшка Алинка (она недавно заняла 3 место на конкурсе в Германии, но об этом напишу отдельно). С днем Рождения, "Непоседы") и огромное спасибо Бессменному Руководителю группы - Елене Пинджоян за наше счастливое детство».

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Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku)

Ангелина Вовк призывает помнить подвиг советского народа: «Мы жили...летали... верили и мечтали ... душа искрилась восторгом....мы сделали первый шаг... помните о них, наши потомки»

Фото: instagram

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