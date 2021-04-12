12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин в своем Instagram поделился интересной фотографией молодой Пугачевой, когда ему было всего два года.

Анастасия Решетова поздравила мусульман с наступающим священным месяцем Рамаданом и появилась в роскошном и элегантном сдержанном наряде.

Ирина Понаровская примерила яркое красное пальто, которое добавило ей элегантности, а заодно поиронизировала на тему того, что всегда узнает из СМИ много нового о себе.

Ани Лорак и ее бывший супруг снова вместе на вечеринке у Киркорова. Они долгое время искали замену друг другу и встречались с копиями, но так и не сумели окончательно расстаться.