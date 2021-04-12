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12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Анастасия Решетова

Фото: @volkonskaya.reshetova

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Галкин в своем Instagram поделился интересной фотографией молодой Пугачевой, когда ему было всего два года.

Анастасия Решетова поздравила мусульман с наступающим священным месяцем Рамаданом и появилась в роскошном и элегантном сдержанном наряде.

Ирина Понаровская примерила яркое красное пальто, которое добавило ей элегантности, а заодно поиронизировала на тему того, что всегда узнает из СМИ много нового о себе.

Ани Лорак и ее бывший супруг снова вместе на вечеринке у Киркорова. Они долгое время искали замену друг другу и встречались с копиями, но так и не сумели окончательно расстаться.

Нюша трогательно поздравила папу с днём рождения и показала нежное совместное фото, где она совсем маленькая.

Агата Муцениеце, которая отдыхает от семьи в гордом одиночестве, показала прекрасный мальдивский закат и себя в женственном белоснежном платье.

Алена Шишкова выглядит очень свежей и яркой в белоснежном удлиненном жакете, с красной сумочкой и яркой помадой в тон.

Павел Прилучный поделился архивными кадрами из «Закрытой школы» – сериал отмечает 10-летний юбилей.

Яна Рудковская поделилась совместной фотографией своих сыновей – Гном Гномыч Саша трогательно нянчится со своим младшим братиком.

Анна Седокова делится эффектным пляжным образом в ярком цветастом купальнике.

Елена Подкаминская поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения и показала оптимистичную фото в стильном образе, где главным акцентом стала яркая оранжевая юбка.

Фото и видео: Instagram Аллы Крутой, Павла Прилучного, Агаты Муцениеце, Алены Шишковой, Анны Седоковой, Елены Подкаминской, Максима Галкина, Яны Рудковской, Ирины Понаровской, Анастасии Решетовой, Нюши

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