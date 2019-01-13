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12-13 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из блога Татьяны Навки

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Как знаменитости провели выходные (и отметили Старый Новый год), читайте в нашем дайджесте.

Татьяна Навка поздравила подписчиков: «В этот Старый Новый Год, дорогие мои, желаю вам сохранения замечательных семейных традиций, богатырского здоровья, активной жизни и потрясающих людей рядом!!! Любите и будьте любимыми, пусть ваши глаза светятся от счастья! Дарите добро, и как в наших прекрасных сказках, оно всегда побеждает зло!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Анастасия Волочкова присоединилась: «Дорогие мои, со старым новым годом вас! Счастья вам! Много много! Радуйтесь, отдыхайте, веселитесь, будьте всегда на позитиве, любите друг друга, забивайте на завистливых недолюбленных и злых, наслаждайтесь красотой природы и не только, жизнь такая классная! Позволяйте себе быть самими собой и делайте то, что хочется) И, главное, улыбайтесь!».

Дмитрий Нагиев высказался о личной жизни: «Мои посты набирают по миллиону просмотров, а она: «Удиви меня чем-нибудь в постели, задира.» Ну бред».

Регина Тодоренко продолжила рассказ о своем опыте беременности: «В основном я ела очень много, даже не смотря на токсикоз, который во время приема пищи проходил. Но в какой-то момент я совершенно перестала есть мясо. Хотя по жизни я - мясоед и даже часто шучу, что за время путешествий съела весь зоопарк, но во время беременности от мяса меня отвернуло. Я не могла смотреть ни на курицу, ни на индейку, которую так люблю, но переключилась на салаты и морепродукты».

Анна Седокова удивила сменой имиджа (или это парик?).

Да или нет ?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Лера Кудрявцева показала маму и сестру на ярком селфи.

Кудри Максима Галкина, похоже, завились еще сильнее. А новоиспеченный отец Эмин Агаларов не побоялся выйти на заснеженную улицу в одних плавках (видимо, после бани). Владимир Пресняков и Наталья Подольская тоже повалялись в снегу вместе. А Олег Газманов сходил на прогулку с любимым псом Зорро.

Russian winter ⛄️

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

Кристина Орбакайте выложила красивую фотографию дочки Клавдии, сделанную в праздничном ретро-стиле.

Новогодняя открытка🎄🧸🎈#старыйновыйгод

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Наташа Королева, ее мама Людмила Порывай, сын Архип и супруг Сергей Глушко отметили Старый Новый год в Майами и поделились очень забавным видеороликом.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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