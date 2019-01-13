12-13 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка поздравила подписчиков: «В этот Старый Новый Год, дорогие мои, желаю вам сохранения замечательных семейных традиций, богатырского здоровья, активной жизни и потрясающих людей рядом!!! Любите и будьте любимыми, пусть ваши глаза светятся от счастья! Дарите добро, и как в наших прекрасных сказках, оно всегда побеждает зло!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Анастасия Волочкова присоединилась: «Дорогие мои, со старым новым годом вас! Счастья вам! Много много! Радуйтесь, отдыхайте, веселитесь, будьте всегда на позитиве, любите друг друга, забивайте на завистливых недолюбленных и злых, наслаждайтесь красотой природы и не только, жизнь такая классная! Позволяйте себе быть самими собой и делайте то, что хочется) И, главное, улыбайтесь!».

Дмитрий Нагиев высказался о личной жизни: «Мои посты набирают по миллиону просмотров, а она: «Удиви меня чем-нибудь в постели, задира.» Ну бред».