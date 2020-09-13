12-13 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Орлова показала редкое фото с красавцем-сыном Артемом и поделилась с поклонниками секретами воспитания. Так, например, экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что очень гордится наследником и рада, что ее ребенок вырос ответственным и самостоятельным. Она добавила, что в школе за хорошие оценки поощряла сына подарком или денежкой и это мотивировало его еще больше.

Анна Хилькевич показала специальный лук для похода и поделилась детскими воспоминаниями: «Все мои детские воспоминания о семейных походах в лес за грибами такие теплые...! Наверняка так у всех. Но живя в городе, у меня есть страх, что наши дети мегаполиса не дополучат этих прекрасных моментов, поэтому в этом году я впервые самостоятельно попыталась организовать семейный поход с Ариашей в лес. 1,5 часа и всего 1 грибочек. Ариаша попыталась поныть и вернуть нас домой, но у нее не получилось. Кстати, вместо грибов, мы вынесли пакет какого-то мусора, так что «санитары леса» тоже звучит гордо».

Певица Зара поделилась селфи с исполнительницей Славой. «По-моему, мы ничего?», - кокетливо обратилась исполнительница к поклонникам и получила множество восторженных комплиментов и комментариев.

Молодая мама Саша Савельева тоже поделилась снимком с коллегами по цеху – Инной Маликовой и группой «Дискотека Авария». «Это что за группа такая? Ваши варианты?», - лаконично подписала фото исполнительница.

Анна Седокова поделилась трогательным кадром со своим возлюбленным и пожелала своим поклонникам никогда не сдаваться и делать свое дело.