12-13 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/ @olgaorlova1311
Ольга Орлова показала редкое фото с красавцем-сыном Артемом и поделилась с поклонниками секретами воспитания. Так, например, экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что очень гордится наследником и рада, что ее ребенок вырос ответственным и самостоятельным. Она добавила, что в школе за хорошие оценки поощряла сына подарком или денежкой и это мотивировало его еще больше.
Анна Хилькевич показала специальный лук для похода и поделилась детскими воспоминаниями: «Все мои детские воспоминания о семейных походах в лес за грибами такие теплые...! Наверняка так у всех. Но живя в городе, у меня есть страх, что наши дети мегаполиса не дополучат этих прекрасных моментов, поэтому в этом году я впервые самостоятельно попыталась организовать семейный поход с Ариашей в лес. 1,5 часа и всего 1 грибочек. Ариаша попыталась поныть и вернуть нас домой, но у нее не получилось. Кстати, вместо грибов, мы вынесли пакет какого-то мусора, так что «санитары леса» тоже звучит гордо».
Певица Зара поделилась селфи с исполнительницей Славой. «По-моему, мы ничего?», - кокетливо обратилась исполнительница к поклонникам и получила множество восторженных комплиментов и комментариев.
Молодая мама Саша Савельева тоже поделилась снимком с коллегами по цеху – Инной Маликовой и группой «Дискотека Авария». «Это что за группа такая? Ваши варианты?», - лаконично подписала фото исполнительница.
Анна Седокова поделилась трогательным кадром со своим возлюбленным и пожелала своим поклонникам никогда не сдаваться и делать свое дело.
Актриса Елена Захарова поделилась нежной фотографией, и поклонники тут же сравнили ее с Мэри Поппинс, героиней сказочных повестей английской детской писательницы Памелы Трэверс. «Когда смотрю на эту фотографию, то вспоминаю А.П.Чехова и свою мечту сыграть в «Даме с собачкой», - подписала снимок знаменитость.
Оказавшаяся недавно в эпицентре модного скандала Стеша Маликова вдохновила подписчиков красивым фото в ретро-образе и с большим эффектным букетом цветов. «Flower power», - лаконично подписала снимок дочь Дмитрия Маликова.
Светлана Бондарчук вместе с мужем и его дочерью от предыдущих отношений отправилась за грибами и похвасталась своим уловом: «Три корзинки опят за 30 минут».
Оксана Фандера, прилетевшая в Сочи, чтобы принять участие в кинофестивале «Кинотавр», взбудоражила поклонников пикантным фото. Актриса позирует на фоне моря топлес, предусмотрительно прикрыв грудь рукой. «Огонь! Роковая! Роскошная! Невероятная», - не остались в долгу ее фолловеры.
Многодетная мама Екатерина Климова отдыхает в Турции и дразнит поклонников яркими летними снимками. На одном из них 42-летняя актриса задорно позирует в белом кроп-топе и макси-юбке песочного оттенка, демонстрируя тонкий стан и красивый ровный загар. «Кинули монетку в море, чтобы обязательно вернуться», - подписала фотографию знаменитость.
Актриса Мария Порошина удивила фанатов молодежным аутфитом. Многодетная мама продемонстрировала осенний образ в стиле кэжуал. 46-летней звезде невероятно шли насыщенно-синие прямые джинсы, водолазка цвета бордо и голубое пальто-кокон. Массивные коричневые ботинки и бежевая классическая сумка довершали удачный образ. Фолловеры отметили, что цветовая гамма и удачно подобранные вещи сделали Марию еще прекраснее и моложе на несколько лет.
Фото: Instagram
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