12-13 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Машкова рассказала об уникальном опыте обучения за рубежом: «Контрабанда, граждане. Нельзя снимать экзамен, но, как известно, мы русские и с нами Бог! Я в новой стране, где никто не знает не только меня, но и моих родственников😳🤗. Я обнулена. Я могу позволить быть себе любой... новой... необычной... другой. Я никогда не занималась стенд апом. Даже в самых смелых мечтах не могла представить, что буду выходить и импровизировать монологи на английском языке с акцентом, а люди буду мало того, что понимать мой юмор, так ещё просить побольше рассказать про авиагородок Толмачево, бабушку педагога этики и эстетики, о молодых прекрасных сумасшедших артистах, родителях да и просто, что это такое оказаться благодаря мужу, который с 12 лет живет в Америке, в незнакомой тебе стране, когда вся жизнь и карьера у тебя в России... Я никогда прежде не слышала столько смеха в свой адрес. У меня была невероятная UCB группа, состоящая, в большинстве своём, из настоящих комиков, которые благодаря своему таланту делали меня смешнее в 10000 раз. От партнера на сцене зависит очень многое и мне всегда везло в театре и кино с ними, но чтобы все 15 человек были с тобой и за тебя безусловно, а ты за них-я такого не встречала. В сторис выложу маленькую контрабандную сценку.🤫 Я получила A+(типа я отличница😱) и с понедельника у меня начинается второй уровень UCB🤘Их всего 4, так что, кто ждёт позора-он обязательно ещё будет! Непременно поделюсь!🤝🙌🏻 А пока...Идите на свой страх-вдруг тоже узнаете о себе что то новенькое!🤭🤪 Спасибо верному другу @annadrubich❤️❤️❤️ за поддержку и веру ну и за контрабанду, конечно🤭».