12-13 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Валерии
Мария Машкова рассказала об уникальном опыте обучения за рубежом: «Контрабанда, граждане. Нельзя снимать экзамен, но, как известно, мы русские и с нами Бог! Я в новой стране, где никто не знает не только меня, но и моих родственников😳🤗. Я обнулена. Я могу позволить быть себе любой... новой... необычной... другой. Я никогда не занималась стенд апом. Даже в самых смелых мечтах не могла представить, что буду выходить и импровизировать монологи на английском языке с акцентом, а люди буду мало того, что понимать мой юмор, так ещё просить побольше рассказать про авиагородок Толмачево, бабушку педагога этики и эстетики, о молодых прекрасных сумасшедших артистах, родителях да и просто, что это такое оказаться благодаря мужу, который с 12 лет живет в Америке, в незнакомой тебе стране, когда вся жизнь и карьера у тебя в России... Я никогда прежде не слышала столько смеха в свой адрес. У меня была невероятная UCB группа, состоящая, в большинстве своём, из настоящих комиков, которые благодаря своему таланту делали меня смешнее в 10000 раз. От партнера на сцене зависит очень многое и мне всегда везло в театре и кино с ними, но чтобы все 15 человек были с тобой и за тебя безусловно, а ты за них-я такого не встречала. В сторис выложу маленькую контрабандную сценку.🤫 Я получила A+(типа я отличница😱) и с понедельника у меня начинается второй уровень UCB🤘Их всего 4, так что, кто ждёт позора-он обязательно ещё будет! Непременно поделюсь!🤝🙌🏻 А пока...Идите на свой страх-вдруг тоже узнаете о себе что то новенькое!🤭🤪 Спасибо верному другу @annadrubich❤️❤️❤️ за поддержку и веру ну и за контрабанду, конечно🤭».
12 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича состоялся показ уникального спектакля «Веселое имя – Пушкин». По иронии судьбы, певец и актер Алексей Кортнев, участвующий в постановке, в этот же день отмечал свой день рождения. На сцене компанию имениннику составили режиссер спектакля Вениамин Смехов, певица Светлана Сурганова, актеры Анна Геллер и Дмитрий Высоцкий. А актриса Алика Смехова поддержала отца из зрительного зала.
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Спасибо Питер❤️быть зрителем уникальной постановки о Пушкине-счастье🤗тем более,что автор и режиссер #вениаминсмехов ,а муза @aksenovaglasha 🧚♀️ @alekseikortnev отметил свой день рождения,как и полагается актеру,на сцене💐и тоже с музой @aminazaripova 😊 фото @dmitriymnogolet #аликасмехова #вениаминсмехов #галинааксенова #алексейкортнев #аминазарипова #артисты #коллеги #питер #пушкин
Иосиф Пригожин показал, как на рыбалке уговаривал любимую супругу изменить своим полезным привычкам: «Вчера было так холодно на воде, что возможно было согреться только самогончиком. Вот мы и уговаривали всем миром Лерочку наконец-то изменить своим привычкам. Как вы думаете, удалось нам ее убедить ? @valeriya #валерия #матвеевич#астрахань #рыбалка #ladacha #ladatcha #astrakhan».
В свою очередь, Валерия показала, как ловила рыбу.
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На выходные поехали с друзьями на рыбалку в Астраханскую область. Какое же удовольствие получили от общения с природой и друг другом.🌞🌳🍂🍁🐟🐟🐟 Как замечательно, что появляются у нас в России такие высококлассные базы отдыха. 👌👌👌#ladacha #астрахань #астраханскаяобласть #вышка #россия #рыбалка #ladatcha
Алла Пугачева с детьми побывала в «Москвариуме».
Евгений Папунаишвили придумал начало номера для сборной России по синхронному плаванию.
Голливудская актриса Сара Джессика Паркер познакомилась с русской кухней на Брайтон-бич: «Брайтон Бич - это праздник для глаз и живота. Точнее, Вареничная, где еда доставит вас в самое сердце России, а официанты и владельцы заставят вас чувствовать себя как дома».
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One should always leave the island. Head toward the lesser known. Brighton Beach is a feast for the eyes and the belly. More specifically Verenichnaya where the food takes you to the heart of Russia and the servers and proprietors make you feel at home. Find your way to the Q train Brighton Beach stop and start wandering. X,SJ
Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым побывала на полумюзикле «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Вместе с фигуристкой и ее супругом среди зрителей был замечен Филипп Киркоров.
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Посетили мюзикл "Как Банк грабили" в МДМ. 🎭 (Да, да, для тех, кто со мной недавно, я истинный поклонник театра! 😍) Что же касается этой постановки, то в нашем мегаполисе в эту серую, хмурую и дождливую осень, это самое то для поднятия настроения! Легкий, веселый, музыкальный спектакль с очень-очень клёвой игрой актеров и неожиданным спецэффектами!!!✨👍👏 Если хотите посмеяться от души и отдохнуть от рабочей суеты, то рекомендую! 😉 #ТатьянаНавка #театр #искусство #мюзикл #МДМ #КакБанкГрабили #юмор #осень
Яна Поплавская поделилась шутливым коллажем на тему отношений с мужем: «Утро удалось! 🔥Я сделала коллаж, пока варила кофе, и отправила мужу на телефон. Эффект был суперский, он выбежал с зубной щеткой из ванны с хохотом и криками «Готов так жить всегда!» Смеемся до слез!😂 Дарю вам рецепт воскресного настроения, а заодно рецепт идеальных отношений! 🤪Доброе Утро всем и Радостно Счастливого Воскресенья!».
Четырехлетняя Саша помогает маме, певице Елене Темниковой, готовиться к туру.
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Помогает готовиться к туру. Концерт в Москве ровно через неделю. Приходи. Я тебя жду. А потом ухожу в творческий отпуск. Поэтому ты обязан быть 19 октября в Москве в Адреналин Стадиум. Будем обниматься и рвать в 5D звуке. Впервые в Москве. 👉🏻Все даты и города на tour.temnikova.ru
Юлия Барановская рассказала, что сбылась мечта ее младшего сына.
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Кажется, проблема в нашей семье решена. Вы знаете, что Арсений давно просит змею домой, но я категорически против. Но мечта осуществилась благодаря Эмину @eminofficial . Теперь молочная змея в Океанариуме @crocuscity_oceanarium под патронажем Арсения 💪💪💪💪💪💪💪💪 Живет она , чему я очень рада, не дома, а в благоприятных для нее условиях. И Арсений счастлив ,и змее комфортно 💪👍☺️! Потрясающий Океанариум, как всегда не хотелось уходить, кто не был всем обязательно рекомендую! А увидите табличку, знайте, что именно эта змея под патронажем Арсения)))😊
Мария Порошина передала привет из Иркутска, а Наталья Штурм рассказала историю об испанском мужчине, пожалевшем для нее... тень от зонтика.
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Наверняка среди моих подписчиц есть девушки/женщины, мечтающие о горячем испанце. Открою вам истину - испанские мужчины дико жадные и эгоистичные). Причём до анекдотичных ситуаций. Россиянке, мечтающей об испанце нужно поменять менталитет и делить с ним счёт пополам даже выйдя за замуж и родив от него ребёнка, или иметь black edition card и забить на его скаредность). Я, как и многие творческие люди, собираю забавные истории. И сегодня моя копилка пополнилась безприцедентной ржакой. О таком апогее жлобства я ещё не слышала - испанец на пляже пожалел для меня ... тени😳🤣 Рассказываю. Я пришла на море искупаться и уйти. Загорать не люблю. Собралась уходить - пришли смс на телефон. Солнце яркое, на дисплее ничего не прочесть. Взглядом поискала тень, смотрю недалёко от меня огромный зонт ☂️, отбрасывающий как надо👌Не вторгаясь в чужое пространство (было 16 часов и тень в двух метрах от владельца зонта). Не успела я присесть и достать телефон - из под зонта вскочил старичок-испанец (по виду сторонник военной диктатуры генерала Франко) и багровея от возмущения начал ругаться, что я села на его тень🙈👍Затем выдернул свой зонт вместе с винтом из песка и перенёс его на пару метров , четко отмерив, чтобы я осталась без тени👌😜😂Туда же он не поленился перетащить два стульчика и все вещи. Это то что было лично со мной. Девочки, вы поделитесь своими историями?) Испанцы наверно не поделились бы даже историями🤣🤣 #теньгенералафранко #маньяны #испанскиемачо #вокругсвета #забавныеиспанцы #замужзаиспанца
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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