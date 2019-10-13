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12-13 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Валерии

Фото: Instagram Валерии

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Машкова рассказала об уникальном опыте обучения за рубежом: «Контрабанда, граждане. Нельзя снимать экзамен, но, как известно, мы русские и с нами Бог! Я в новой стране, где никто не знает не только меня, но и моих родственников😳🤗. Я обнулена. Я могу позволить быть себе любой... новой... необычной... другой. Я никогда не занималась стенд апом. Даже в самых смелых мечтах не могла представить, что буду выходить и импровизировать монологи на английском языке с акцентом, а люди буду мало того, что понимать мой юмор, так ещё просить побольше рассказать про авиагородок Толмачево, бабушку педагога этики и эстетики, о молодых прекрасных сумасшедших артистах, родителях да и просто, что это такое оказаться благодаря мужу, который с 12 лет живет в Америке, в незнакомой тебе стране, когда вся жизнь и карьера у тебя в России... Я никогда прежде не слышала столько смеха в свой адрес. У меня была невероятная UCB группа, состоящая, в большинстве своём, из настоящих комиков, которые благодаря своему таланту делали меня смешнее в 10000 раз. От партнера на сцене зависит очень многое и мне всегда везло в театре и кино с ними, но чтобы все 15 человек были с тобой и за тебя безусловно, а ты за них-я такого не встречала. В сторис выложу маленькую контрабандную сценку.🤫 Я получила A+(типа я отличница😱) и с понедельника у меня начинается второй уровень UCB🤘Их всего 4, так что, кто ждёт позора-он обязательно ещё будет! Непременно поделюсь!🤝🙌🏻 А пока...Идите на свой страх-вдруг тоже узнаете о себе что то новенькое!🤭🤪 Спасибо верному другу @annadrubich❤️❤️❤️ за поддержку и веру ну и за контрабанду, конечно🤭».

12 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича состоялся показ уникального спектакля «Веселое имя – Пушкин». По иронии судьбы, певец и актер Алексей Кортнев, участвующий в постановке, в этот же день отмечал свой день рождения. На сцене компанию имениннику составили режиссер спектакля Вениамин Смехов, певица Светлана Сурганова, актеры Анна Геллер и Дмитрий Высоцкий. А актриса Алика Смехова поддержала отца из зрительного зала.

Иосиф Пригожин показал, как на рыбалке уговаривал любимую супругу изменить своим полезным привычкам: «Вчера было так холодно на воде, что возможно было согреться только самогончиком. Вот мы и уговаривали всем миром Лерочку наконец-то изменить своим привычкам. Как вы думаете, удалось нам ее убедить ? @valeriya #валерия #матвеевич#астрахань #рыбалка #ladacha #ladatcha #astrakhan».

В свою очередь, Валерия показала, как ловила рыбу.

Алла Пугачева с детьми побывала в «Москвариуме».

Евгений Папунаишвили придумал начало номера для сборной России по синхронному плаванию.

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер познакомилась с русской кухней на Брайтон-бич: «Брайтон Бич - это праздник для глаз и живота. Точнее, Вареничная, где еда доставит вас в самое сердце России, а официанты и владельцы заставят вас чувствовать себя как дома».

Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым побывала на полумюзикле «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ». Вместе с фигуристкой и ее супругом среди зрителей был замечен Филипп Киркоров.

Яна Поплавская поделилась шутливым коллажем на тему отношений с мужем: «Утро удалось! 🔥Я сделала коллаж, пока варила кофе, и отправила мужу на телефон. Эффект был суперский, он выбежал с зубной щеткой из ванны с хохотом и криками «Готов так жить всегда!» Смеемся до слез!😂 Дарю вам рецепт воскресного настроения, а заодно рецепт идеальных отношений! 🤪Доброе Утро всем и Радостно Счастливого Воскресенья!».

Четырехлетняя Саша помогает маме, певице Елене Темниковой, готовиться к туру.

Юлия Барановская рассказала, что сбылась мечта ее младшего сына.

Мария Порошина передала привет из Иркутска, а Наталья Штурм рассказала историю об испанском мужчине, пожалевшем для нее... тень от зонтика.

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Наверняка среди моих подписчиц есть девушки/женщины, мечтающие о горячем испанце. Открою вам истину - испанские мужчины дико жадные и эгоистичные). Причём до анекдотичных ситуаций. Россиянке, мечтающей об испанце нужно поменять менталитет и делить с ним счёт пополам даже выйдя за замуж и родив от него ребёнка, или иметь black edition card и забить на его скаредность). Я, как и многие творческие люди, собираю забавные истории. И сегодня моя копилка пополнилась безприцедентной ржакой. О таком апогее жлобства я ещё не слышала - испанец на пляже пожалел для меня ... тени😳🤣 Рассказываю. Я пришла на море искупаться и уйти. Загорать не люблю. Собралась уходить - пришли смс на телефон. Солнце яркое, на дисплее ничего не прочесть. Взглядом поискала тень, смотрю недалёко от меня огромный зонт ☂️, отбрасывающий как надо👌Не вторгаясь в чужое пространство (было 16 часов и тень в двух метрах от владельца зонта). Не успела я присесть и достать телефон - из под зонта вскочил старичок-испанец (по виду сторонник военной диктатуры генерала Франко) и багровея от возмущения начал ругаться, что я села на его тень🙈👍Затем выдернул свой зонт вместе с винтом из песка и перенёс его на пару метров , четко отмерив, чтобы я осталась без тени👌😜😂Туда же он не поленился перетащить два стульчика и все вещи. Это то что было лично со мной. Девочки, вы поделитесь своими историями?) Испанцы наверно не поделились бы даже историями🤣🤣 #теньгенералафранко #маньяны #испанскиемачо #вокругсвета #забавныеиспанцы #замужзаиспанца

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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