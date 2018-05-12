12-13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук и Ксения Собчак продемонстрировали страсть с мужьями. Тина Кунаки и Венсан Кассель сделали совместное селфи.
Татьяна Навка показала, как проходят ее семейные выходные:
Наталья Ионова с мужем повеселились на дне рождения дочери:
Певица Жасмин — тоже не стала скрывать счастье:
Субботний день удался на славу, мы с ребятами и спортом позанимались (правда, кое-кто прогулял🤨), и ужин вместе приготовили (правда, кто-то, не будем говорить, кто, лез пальцами в варенье, просился на ручки и пытался запечь свою машинку на гриле 😄), и поужинали вместе во дворе, ведь с погодой нам сегодня так повезло ☀ Сейчас все сядем смотреть Евровидение, Маргарита, наверное, заснет до финала, будем в компании со старшим сыном 😊 Вечер тихого семейного счастья 😌 ❤️#БудниМногодетнойМамы #Жасмин #Дети #Семья
Шэрон Стоун, Сергей Лазарев и Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой показали семейную идиллию. Екатерина Стриженова поделилась радостью: «Неожиданно получила букет от дочерей...оказалось,что сегодня Международный День Матери! Поздравляю всех мамочек!!!»
Виктория Дайнеко отпраздновала день рождения: «И снова 18! То есть 31».
Андрей Гайдулян сменил образ и стал похож на своего сценического отца из «Универа». Анна Семенович предложила оценить ее тыл: «Иногда, на человека нужно посмотреть с другой стороны, чтоб оценить его целостность».
Юлия Савичева похвасталась кулинарным талантом: «Сегодня день рождения очень близкого нашей семье человека. Моя страсть — это выпечка тортов! Конечно сейчас я занимаюсь этим очень редко, все таки с ребенком другой распорядок жизни. Но для человека который любит сладкое так же как и я, грех это не сделать! Приготовила муссовый торт. По вкусу очень похож на тирамису. Я пробовала, вкусный получился».
Глафира Тарханова — обновками: «Мамочка сережки подарила!!! Латунь...что вы про нее знаете?»
Юлия Самойлова прокомментировала результаты «Евровидения».
Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно! Спасибо за такой великолепный опыт, спасибо за людей, за поддержку и ваши отзывы, за движение вперёд! Дальше ждёт много нового, интересного: книга, альбом.. клип🌙скоро... #ЮлияСамойлова #JuliaSamoylova #Eurovision2018 #Евровидение2018 #Россия #Russia #Allaboard #Portugal #Португалия #Eurovisionsong #iwontbreak #поздравляю #winner
Фото: instagram