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12-13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Юлии Ковальчук
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Как звезды провели День Матери, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Ковальчук и Ксения Собчак продемонстрировали страсть с мужьями. Тина Кунаки и Венсан Кассель сделали совместное селфи.

Татьяна Навка показала, как проходят ее семейные выходные:

Наталья Ионова с мужем повеселились на дне рождения дочери:

Есть ли жизнь после майских? 🤪 #дрЛидуси #гуляем @chistrus

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Певица Жасмин — тоже не стала скрывать счастье:

Шэрон Стоун, Сергей Лазарев и Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой показали семейную идиллию. Екатерина Стриженова поделилась радостью: «Неожиданно получила букет от дочерей...оказалось,что сегодня Международный День Матери! Поздравляю всех мамочек!!!»

Виктория Дайнеко отпраздновала день рождения: «И снова 18! То есть 31».

Андрей Гайдулян сменил образ и стал похож на своего сценического отца из «Универа». Анна Семенович предложила оценить ее тыл: «Иногда, на человека нужно посмотреть с другой стороны, чтоб оценить его целостность».

Юлия Савичева похвасталась кулинарным талантом: «Сегодня день рождения очень близкого нашей семье человека. Моя страсть — это выпечка тортов! Конечно сейчас я занимаюсь этим очень редко, все таки с ребенком другой распорядок жизни. Но для человека который любит сладкое так же как и я, грех это не сделать! Приготовила муссовый торт. По вкусу очень похож на тирамису. Я пробовала, вкусный получился».

Глафира Тарханова — обновками: «Мамочка сережки подарила!!! Латунь...что вы про нее знаете?»

Юлия Самойлова прокомментировала результаты «Евровидения».

Фото: instagram

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