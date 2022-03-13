12-13 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица MaкSим опубликовала новое фото в домашней обстановке. Последнее время артистка все чаще проводит в своей квартире, так как продолжает восстанавливаться после перенесенной пневмонии. На снимке исполнительница хита «Знаешь ли ты» позирует в удобной одежде и с микрофоном в руке. Видимо, певица постепенно возвращается к репетициям и совсем скоро порадует поклонников выступлением на сцене.

Ведущая Алена Водонаева добавила новое селфи в компании соперников по шоу «Звезды в Африке». Звезда стала участницей второго сезона проекта.

Дмитрий Шепелев показал архивное черно-белое фото с поездки по озеру. Ведущий позирует в солнечных очках и спасательном жилете в лодке. Экс-возлюбленный Жанны Фриске поблагодарил своих подписчиков за то, что они много лет поддерживали его в социальной сети. «Скажу за себя — я всегда с удовольствием проводил время здесь и с вами», — написал Дмитрий.

Мирослава Карпович поделилась снимком, на котором она изображена в образе ангела. Возлюбленная Павла Прилучного позирует в черном халате, за ее спиной видны большие белые крылья, на полу лежат розы и листы бумаги, а сама артистка смотрит на небо. В необычном амплуа звезду «Папиных дочек» запечатлела фотограф Таша Найден.