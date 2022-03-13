12-13 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist/Instagram
Певица MaкSим опубликовала новое фото в домашней обстановке. Последнее время артистка все чаще проводит в своей квартире, так как продолжает восстанавливаться после перенесенной пневмонии. На снимке исполнительница хита «Знаешь ли ты» позирует в удобной одежде и с микрофоном в руке. Видимо, певица постепенно возвращается к репетициям и совсем скоро порадует поклонников выступлением на сцене.
Ведущая Алена Водонаева добавила новое селфи в компании соперников по шоу «Звезды в Африке». Звезда стала участницей второго сезона проекта.
Дмитрий Шепелев показал архивное черно-белое фото с поездки по озеру. Ведущий позирует в солнечных очках и спасательном жилете в лодке. Экс-возлюбленный Жанны Фриске поблагодарил своих подписчиков за то, что они много лет поддерживали его в социальной сети. «Скажу за себя — я всегда с удовольствием проводил время здесь и с вами», — написал Дмитрий.
Мирослава Карпович поделилась снимком, на котором она изображена в образе ангела. Возлюбленная Павла Прилучного позирует в черном халате, за ее спиной видны большие белые крылья, на полу лежат розы и листы бумаги, а сама артистка смотрит на небо. В необычном амплуа звезду «Папиных дочек» запечатлела фотограф Таша Найден.
Мирослава Карпович
Мама рэпера Тимати Симона опубликовала необычное фото. Внимательная бабушка детей артиста изображена в образе Бабы-яги — верхом на метле и с распущенными волосами.
Юлия Ковальчук поделилась трогательным кадром с любимым мужем, певцом Алексеем Чумаковым, и поздравила его с днем рождения. 12 марта артисту исполнился 41 год. «Спасибо, мой любимый муж, за то, что ты родился и наполнил мою жизнь счастьем, вдохновением и уверенностью в завтрашнем дне!» — подписала снимок Юлия.
Гарик Харламов поделился селфи с коллегой Сергеем Буруновым. Комик поздравил артиста с прошедшим днем рождения.
Кристина Асмус показала видео со съемок очередного проекта. Актриса примерила короткую стрижку, которая так понравилась ее поклонникам. Многие тут же подумали, что звезда «Интернов» решилась на радикальные перемены во внешности, но оказалось, что блондинка скрывала свои натуральные локоны за париком.
Кристина Асмус примерила парик ради роли
Светлана Бондарчук поделилась архивной детской фотографией, на которой она изображена совсем ребенком, с трогательной улыбкой на лице и платком на голове.
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Светлана Зейналова провела активный день вместе с детьми. Журналистка отправилась плавать в бассейн в компании дочерей. Светлана призналась, что она два месяца не могла собраться и дойти до спортивного комплекса.
Анна Заворотнюк отдохнула в Таиланде. Дочь знаменитой актрисы поделилась впечатлениями от поездки с подписчиками и призналась, что теперь это место ее самое любимое на земле.
Анна Заворотнюк рассказала об отдыхе в Таиланде
Яна Рудковская навестила мужа Евгения Плющенко и сына Сашу на занятиях в ледовой школе. Семья позирует вместе на катке. «Вытащили маму на спорт мои пацаны», — подписала кадр продюсер.
Ольга Бузова нашла время в плотном рабочем графике и навестила маму в Санкт-Петербурге перед поездкой на отдых в Дубай. «В такие моменты время с семьей — бесценно», — отметила ведущая.
Фото: Instagram