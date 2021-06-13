12-13 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Рудковская не удержалась, и завела страницу в Instagram младшему сыну Арсению. «Мама, а почему у Арсюши до сих пор нет страницы в Инстаграм?»-спросили меня дети! Действительно, надо уже создавать, а мне вести уже 3 аккаунта», – написала продюсер.

Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике на отдыхе в Крыму.