12-13 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В минувшие выходные звезды отмечали день России, годовщину свадьбы и просто отдыхали с любимыми.
Елена Летучая опубликовала снимок из Карелии и продемонстрировала прекрасную спортивную форму.
Телеведущая Екатерина Андреева призывает подписчиков заниматься растяжкой каждый день по чуть-чуть: «И организм скажет спасибо».
Филипп Киркоров поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой на Чемпионате Европы совместным фото.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @elenapegas/Instagram
Певица Анна Седокова с мужем Янисом Тимма продолжают отдыхать на Миконосе. «Когда любовь сильнее обстоятельств», – подписала кадр бывшая солистка группы «ВИА Гра».
Тимур Родригез рассказал, что озвучил зайца в новом мультфильме «Бука. Мое любимое чудовище».
Игорь Николаев поделился фотографией с мамой и дочерью. В пост артист поблагодарил подписчиков за поздравления родственницы с прошедшим днем рождения.
Рэпер Баста трогательным снимком поздравил супругу Елену с 12-летием со дня свадьбы.
Яна Рудковская не удержалась, и завела страницу в Instagram младшему сыну Арсению. «Мама, а почему у Арсюши до сих пор нет страницы в Инстаграм?»-спросили меня дети! Действительно, надо уже создавать, а мне вести уже 3 аккаунта», – написала продюсер.
Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике на отдыхе в Крыму.
Валерия и Александр Панайотов поздравили жителей страны с Днем России со сцены на Красной Площади.
Ведущая Анфиса Чехова поделилась фактом из детства. «Любовь к собакам у меня наследственная! Мои мама и папа познакомились, гуляя с собаками. У мамы была Овчарка, а у папы Ньюфаундленд», – написала звезда.
Ксения Собчак призывает подписчиков прогуляться в парке перед коронавирусными выходными.
Телеведущая Юлия Меньшова рассказывает про теории заговора.
Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко и его дочерью Юной отдыхает в Крыму.
Екатерина Варнава делится закулисным видео со съемок нового проекта.
Фото и видео: Instagram
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