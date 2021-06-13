passion.ru

12-13 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

В минувшие выходные звезды отмечали день России, годовщину свадьбы и просто отдыхали с любимыми.

Елена Летучая опубликовала снимок из Карелии и продемонстрировала прекрасную спортивную форму.

Телеведущая Екатерина Андреева призывает подписчиков заниматься растяжкой каждый день по чуть-чуть: «И организм скажет спасибо».

Филипп Киркоров поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой на Чемпионате Европы совместным фото.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Елена Летучая

Фото: @elenapegas/Instagram

Певица Анна Седокова с мужем Янисом Тимма продолжают отдыхать на Миконосе. «Когда любовь сильнее обстоятельств», – подписала кадр бывшая солистка группы «ВИА Гра».

Тимур Родригез рассказал, что озвучил зайца в новом мультфильме «Бука. Мое любимое чудовище».

Игорь Николаев поделился фотографией с мамой и дочерью. В пост артист поблагодарил подписчиков за поздравления родственницы с прошедшим днем рождения.

Рэпер Баста трогательным снимком поздравил супругу Елену с 12-летием со дня свадьбы.

Баста с супругой

Яна Рудковская не удержалась, и завела страницу в Instagram младшему сыну Арсению. «Мама, а почему у Арсюши до сих пор нет страницы в Инстаграм?»-спросили меня дети! Действительно, надо уже создавать, а мне вести уже 3 аккаунта», – написала продюсер.

Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике на отдыхе в Крыму.

Эвелина Бледанс

Валерия и Александр Панайотов поздравили жителей страны с Днем России со сцены на Красной Площади.

Ведущая Анфиса Чехова поделилась фактом из детства. «Любовь к собакам у меня наследственная! Мои мама и папа познакомились, гуляя с собаками. У мамы была Овчарка, а у папы Ньюфаундленд», – написала звезда.

Анфиса Чехова

Ксения Собчак призывает подписчиков прогуляться в парке перед коронавирусными выходными.

Телеведущая Юлия Меньшова рассказывает про теории заговора.

Юлия Меньшова

Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко и его дочерью Юной отдыхает в Крыму.

Екатерина Варнава делится закулисным видео со съемок нового проекта.

Екатерина Варнава

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram