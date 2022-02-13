12-13 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @leratv/Instagram
Лера Кудрявцева прогулялась с дочерью и мужем Игорем Макаровым по Красной площади. Семья отлично провела редкий выходной день в полном составе. «Сегодня решили сходить погулять на Красную площадь. Какая красивая у нас Москва», — отметила ведущая.
Иван Ургант позирует с младшей дочерью Валерией. Ведущий опубликовал редкое селфи с 6-летней дочерью, чем вызвал шквал умиления от подписчиков в комментариях.
Лиза Арзамасова едет домой к мужу и сыну на поезде. Артистка отметила, что обычно хорошо спит под стук колес, но на этот раз звезду изрядно подвел интернет. «Периодически в дороге пропадает интернет, а когда связь появляется, строчу рабочие сообщения. Не обращала внимания на время, пока мне не написала одна из моих работодателей вежливо: «Что же ты не спишь в дороге, Лизочка?» «Не спится», — отвечаю. А она мне: «А мне спится», — поделилась Лиза.
Ляйсан Утяшева показывает корректирующий макияж, который помогает ей пока не обращаться к пластическим хирургам. Гимнастка не скрывает, что вполне готова сделать блефаропластику в будущем, но пока что обходится массажами, косметологом и правильным макияжем.
Ляйсан Утяшева показывает корректирующий макияж
Павел Прилучный завел нового четвероногого друга. Артист опубликовал селфи со щенком. «У меня появился новый зубастый друг! Знакомьтесь, Изюм, Изи, Изя», — подписал кадр актер.
Ксения Собчак позирует в Калифорнии на фоне Кремниевой Долины в стильном образе от бренда The Row. Ведущая выбрала коричневый костюм, состоящий из брюк и пиджака, дополнив его высокими сапогами и круглыми очками от солнца.
Виктория Бекхэм поделилась радостным событием — в большой и дружной звездной семье прибавление. Единственная дочь футболиста и дизайнера Харпер завела кролика. «Сегодня Харпер Севен забрала своего кролика!» — написала Виктория.
Валерия и Константин Ивлевы узнали пол своего будущего ребенка. Для пары был подготовлен сюрприз, и ни Валерия, ни Константин до последнего не знали, кого ожидают. Разрезав праздничный торт и увидев розовую начинку, супруги пришли в восторг от того, что в их семье родится девочка.
Валерия и Константин Ивлевы узнают пол будущего ребенка
Ким Кардашьян показала архивное детское фото. На снимке будущая звезда реалити-шоу и миллионерша позирует в белом спортивном костюме и розовых коньках. «Я до сих пор делаю это лицо», — написала Ким.
Татьяна Навка поздравила заслуженного тренера России Татьяну Тарасову с юбилеем. 13 февраля судье «Ледникового периода» исполнилось 75 лет.
Симона Юнусова получила в подарок портрет от художницы Ольги Рыжковой. Мать рэпера Тимати отметила, что ее сын является большим поклонником современного искусства, и она намерена вручить ему свой портрет на день рождения.
Фото: @simona280/Instagram
37-летняя Кэти Перри вернулась в форму после рождения ребенка и выглядит потрясающе. Артистка поделилась новым снимком, на котором позирует в черном кожаном топе и с длинными темными волосами. Такой образ певице подходит больше всего, отмечают подписчики.
Ксения Бородина скучает по отдыху на Мальдивах. Ведущая продолжает делиться снимками с райского острова и демонстрировать свою подтянутую фигуру в бикини.
Фото и видео: Instagram