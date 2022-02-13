12-13 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лера Кудрявцева прогулялась с дочерью и мужем Игорем Макаровым по Красной площади. Семья отлично провела редкий выходной день в полном составе. «Сегодня решили сходить погулять на Красную площадь. Какая красивая у нас Москва», — отметила ведущая.

Иван Ургант позирует с младшей дочерью Валерией. Ведущий опубликовал редкое селфи с 6-летней дочерью, чем вызвал шквал умиления от подписчиков в комментариях.

Лиза Арзамасова едет домой к мужу и сыну на поезде. Артистка отметила, что обычно хорошо спит под стук колес, но на этот раз звезду изрядно подвел интернет. «Периодически в дороге пропадает интернет, а когда связь появляется, строчу рабочие сообщения. Не обращала внимания на время, пока мне не написала одна из моих работодателей вежливо: «Что же ты не спишь в дороге, Лизочка?» «Не спится», — отвечаю. А она мне: «А мне спится», — поделилась Лиза.

Ляйсан Утяшева показывает корректирующий макияж, который помогает ей пока не обращаться к пластическим хирургам. Гимнастка не скрывает, что вполне готова сделать блефаропластику в будущем, но пока что обходится массажами, косметологом и правильным макияжем.