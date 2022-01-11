11 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @reginatodorenko
Этот январский день запомнился не только возвращением к рабочей жизни, но и днями рождения знаменитостей, творческими и личными достижениями и просто хорошими фото в соцсетях.
Алика Смехова выложила фото с публичного мероприятия и задалась вопросом, почему она привлекает молодых людей. «Почему я нравлюсь парням младше себя? Потому что я добрая, а дети это чувствуют», — в шутку написала актриса.
Ольга Бузова отдыхает сейчас в Куршевеле. Бузова активно выкладывает фото и видео, сделанные на курорте. В том числе ролик, где она под песню Sweet Harmony ловко катается на лыжах.
Катерина Варнава показала серию шуточных снимков с Александром Гудковым. «Все, как я люблю… Изобилие искренности», — подписала она пост с этими фото, в которых за ней по пятам следует Гудков со зловещей гримасой.
11 января — день рождения Андрея Малахова. Телеведущий получил много поздравлений, в стороне не остался и Николай Басков. «От всей души поздравляю тебя с юбилеем! Оставайся на долгие годы тем, кто ты есть сейчас, — безупречным профессионалом и просто хорошим человеком! Все, что нужно для счастья, у тебя есть — прекрасная семья, востребованность в профессии, достойный доход и фантастические рейтинги. Пусть так будет и дальше!» — откликнулся певец.
Дмитрий Хрусталев прогулялся по Москве, посмотрел на Кремль и посидел между двумя елками.
Фото: Instagram @dmitry_khrustalev
Жанна Бадоева показала серию снимков с мужем — как черно-белых, так и цветных. Фото производят впечатление — настолько они изысканны и проникнуты нежностью.
Диана Пожарская выложила пляжное селфи, от которого по-настоящему веет жарой, песком и безмятежностью отпуска.
Елена Блиновская продемонстрировала себя в полной лыжной экипировке. Белый снег, белый костюм — очень выразительно.
Олег Газманов катается на лыжах в Сочи, на курорте Роза Хутор. И чувствует себя прекрасно и уверенно, не думая о возрасте.
Катя Гордон в противовес зимним морозам предстала перед подписчиками в летнем антураже. «Ад мог бы выглядеть как Мальдивы, на которых ты вынужден просыпаться каждый день. А вот иногда вырваться, наесться солнцем и морем — я за. Впрочем, я больше тоскую по Индии и доковидным беспрепятственным путешествиям по Европе», — призналась она, разместив фото с детьми.
А Регина Тодоренко поделилась радостью по случаю того, что музыкальный мультфильм «Энканто», в котором она озвучила главную героиню, получил «Золотой глобус».
Валерия и Иосиф Пригожин провели время с внучкой. «Не виделись 10 дней. Как же Селинка изменилась. Мы каждую встречу видим перемены. Да, дети в этом возрасте, конечно, растут с невероятной быстротой. Сладкая, милая, нежная, деликатная, такая девочка-девочка», — умилилась певица.
11 января — знаменательная дата для Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В этот день они познакомились. Вот что написала Рудковская под фото в своем блоге. «Сегодня 15 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились... Эти фото сделаны после 15 минут нашего знакомства. Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — трогательно написала Яна Рудковская.
Тем временем Дима Билан отдыхает и наслаждается ничегонеделанием. «Мне не стыдно лежать сутками напролет, много есть, стараться выспаться, за все мои бессонные рабочие дни и ночи прошлого года!» — прокомментировал Билан свои пасторальные фото.
Фото и видео: Instagram