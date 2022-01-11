11 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Этот январский день запомнился не только возвращением к рабочей жизни, но и днями рождения знаменитостей, творческими и личными достижениями и просто хорошими фото в соцсетях.

Алика Смехова выложила фото с публичного мероприятия и задалась вопросом, почему она привлекает молодых людей. «Почему я нравлюсь парням младше себя? Потому что я добрая, а дети это чувствуют», — в шутку написала актриса.

Ольга Бузова отдыхает сейчас в Куршевеле. Бузова активно выкладывает фото и видео, сделанные на курорте. В том числе ролик, где она под песню Sweet Harmony ловко катается на лыжах.