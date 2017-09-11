Рабочие моменты и сексуальные фото — о том, как звезды провели педыдущий день, читайте в нашем дайджесте.

Иосиф Пригожин поделился семейной фотографией: «С нашими замечательными детками ужинаем перед вылетом». Ксения Бородина поделилась жизненнй мудростью: «Раньше я мечтала о путешествиях, потом о каких-вещах. Сейчас, когда это все есть, мне просто хочется иногда побыть дома с семьей, не отвечать на телефон. Как думаете, нужно мечтать только о чем-то глобальном или заветная сумка тоже идет в счет?»

Анита Цой поделилась кадрами с репетиций: «Счастье, когда собирается хорошая команда в хорошем месте. Песню-провокатор "Я бы тебя..." пишем сразу на двух студиях и получаем двойное удовольствие от человеческого общения и работы. Сегодня закончен еще один этап работы. Это было круто».

Любовь Толкалина воссоединилась с любимым партнером: «Сегодня ко мне вернулся мой любимый Азазелло. У меня такая работа, в которой жизненно важно - с кем!!!! Красноярск помнит наши рассветы)))) Миша, @mihail_gudoshnikov , как круто, что ты снова с нами. В ближайшие дни нас ждет несколько мест на карте, требующих особой оптики... Канск- 12 сентября. Тайшет - 13 сентября... Ангарск- 14 сентября....»

Николай Басков и Виктория Лопырева упиваются славой: