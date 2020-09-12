11 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Николай Басков показал неожиданное фото с Ани Лорак: «Две звезды - две светлых повести, В своей любви, как в невесомости. Два голоса среди молчания, В небесном храме звезд венчание».

Экс-«татушка» Юля Волкова сделала селфи с коллегами: «Как здорово,что все мы здесь сегодня собрались! Люблю каждого по разному, но очень сильно @ddborisov @bilanofficial #катядорош».

Настасья Самбурская - тоже встретилась с сослуживцами: «Это любимые люди, которые делали со мной "Ревизорро" на @fridaytv @yan_kuntsevich @evgeniyshogin».

Алена Бабенко поделилась радостью: «Сегодня играем "Три сестры" - мой первый спектакль в моем театре "Современник" в 2008... мне уже 12 лет)))... в советской школе я уже перешла в 6й класс».

Светлана Бондарчук показала эффектное фото: «У нас есть план».

Родившая очередного ребенка молодая жена Алека Болдуина поделилась семейной идиллией: «Вчера, когда мы вернулись с малышом из клиники, мы решили посмотреть кино. Два усталых родителя, наши Болдвинята, все вместе... это счастье».

Лариса Гузеева поделилась интересным рецептом: