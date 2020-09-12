11 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Николай Басков показал неожиданное фото с Ани Лорак: «Две звезды - две светлых повести, В своей любви, как в невесомости. Два голоса среди молчания, В небесном храме звезд венчание».
Экс-«татушка» Юля Волкова сделала селфи с коллегами: «Как здорово,что все мы здесь сегодня собрались! Люблю каждого по разному, но очень сильно @ddborisov @bilanofficial #катядорош».
Настасья Самбурская - тоже встретилась с сослуживцами: «Это любимые люди, которые делали со мной "Ревизорро" на @fridaytv @yan_kuntsevich @evgeniyshogin».
Алена Бабенко поделилась радостью: «Сегодня играем "Три сестры" - мой первый спектакль в моем театре "Современник" в 2008... мне уже 12 лет)))... в советской школе я уже перешла в 6й класс».
Светлана Бондарчук показала эффектное фото: «У нас есть план».
Родившая очередного ребенка молодая жена Алека Болдуина поделилась семейной идиллией: «Вчера, когда мы вернулись с малышом из клиники, мы решили посмотреть кино. Два усталых родителя, наши Болдвинята, все вместе... это счастье».
Лариса Гузеева поделилась интересным рецептом:
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Язычки малоболтливых чёрных барашков-короткие. Отварить. Миксером пробить самую сладкую сливу, ту, что в готовку жалко. ,Вульгарно твёрдый, в меру острый, глянцево-красный перец (размер на любителя), свежайшую кинзу, зубчик чеснока, морскую соль и лучшее из растительных масел- оливковое. Заливаете и на самый большой огонь в духовку минут на 15. Уберите до утра- пусть остынет и помаринует себя и вас.🤦♀️🥂
Иосиф Пригожин радуется возвращению до-коронавирусных случайностей: «Как в старые добрые времена, встречаемся с коллегами в аэропорту. С любимым актером @emironovofficial и любимой @valeriya».
Ольга Шелест напомнила подписчикам о том, что коронавирус еще никуда не делся: «Эй, чувак! Чувак, ну ты че?!»
Ольга Орлова скучает по путешествиям: «Много в мире красивых мест. Где-то я уже побывала и хочу вернуться вновь. Но есть еще огромная часть мест, куда я хотела бы попасть. А сейчас я думаю о кругосветке. Давняя мечта моя. Очень жду этого момента».
Мария Кожевникова поделилась планами: «В старости я точно буду жить около моря».
Фото и видео: Instagram /@nikolaibaskov /@official_juliavolkova /@samburskaya /@prigozhin_iosif /@olgashelest /@alena_babenko_official /@a030aa /@olgaorlova1311 /@mkozhevnikova /@larisa_guzeeva
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