11 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман поделился трогательной фотогафией с малышом.

Резо Гигинеишвили — тоже: «Моя ❤️».

Виктория Боня похвасталась фотографией дочки и кусочка лондонского жилья: «Потягушки с утра, это очень важное дело! Вы знали, что потягушки очень нужны и полезны?».

Ирина Гринева показала фотографию задумчивой дочери: «Запоминаем... Море».

Кристина Асмус опубликовала новое фото в аккаунте дочки: «Дай краба».

Жанна Эппле показала фото с минимумом косметики: «Бывает — старость, а бывает — ухоженная старость».

Юлия Такшина пожаловалась на бессонницу: «То чувство, когда надо спать, а спать вообще не хочется, потому что в Москве только 19.00. А здесь уже глубокая ночь».

Кирилл Серебренников высказался о премии GQ: «Дали премию. Приятно. Спасибо. Все это условности, конечно. Для меня настоящие "люди Года" — это те, кто спас жизни других: не дал сгноить в тюрьме по фальсифицированному делу, освободил заключенных, спас детей из горящего дома, посадил неисправный самолет... Вот это и есть Люди Года».