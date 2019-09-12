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11 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Джастина Портмана

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Олег Газманов поделился бодрыми фотографиями с женой: «Доброе солнечное московское утро!»

Анна Седокова показала первое фото сына Гектора: «Ему тут дней 10, наверное, а может и меньше. Фотография на паспорт».

Любовь Толкалина тоже поделилась воспоминаниями: «Сегодня 11 сентября.... я очень хорошо помню вечер того дня... только что родилась Маша, ей было 3 месяца.... я сидела с ней грудной на руках перед телевизором. новая жизнь в руках.... новая жизнь во всем мире».

Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман поделился трогательной фотогафией с малышом.

Резо Гигинеишвили — тоже: «Моя ❤️».

Виктория Боня похвасталась фотографией дочки и кусочка лондонского жилья: «Потягушки с утра, это очень важное дело! Вы знали, что потягушки очень нужны и полезны?».

Ирина Гринева показала фотографию задумчивой дочери: «Запоминаем... Море».

Кристина Асмус опубликовала новое фото в аккаунте дочки: «Дай краба».

Жанна Эппле показала фото с минимумом косметики: «Бывает — старость, а бывает — ухоженная старость».

Юлия Такшина пожаловалась на бессонницу: «То чувство, когда надо спать, а спать вообще не хочется, потому что в Москве только 19.00. А здесь уже глубокая ночь».

Кирилл Серебренников высказался о премии GQ: «Дали премию. Приятно. Спасибо. Все это условности, конечно. Для меня настоящие "люди Года" — это те, кто спас жизни других: не дал сгноить в тюрьме по фальсифицированному делу, освободил заключенных, спас детей из горящего дома, посадил неисправный самолет... Вот это и есть Люди Года».

Елизавета Боярская встретилась с коллегами: «Ну вот, собственно, и наша финишная прямая. Завтра первый зритель, череда предпремьерных показов и премьера. "Дядя Ваня" в Театре Наций. Режиссер Стефан Брануншвейг. На фото наша бравая компания, далеко не вся. Над спектаклем трудится большое количество людей. И большинство из них находятся ЗА сценой. А вообще, шутка ли, уже четвертый Чехов в моей жизни. И я рада... Люблю А.П...очень!»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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