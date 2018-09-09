11 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Стриженова показала, какой она была раньше.

Певица Жасмин похвасталась фигурой и урожаем: «Самое вкусное растёт дома. Собрали яблочки и сварили с Маргаритой и Мирончиком компот. У Мирона при этом была самая почетная, по мнению детей миссия, за которую мои малыши немного повоевали, — добавлять сахар».

Катя Гордон снова показала подросшего сына: «Всем доброго рабочего дня! Я мчу в свою юридическую компанию. Ребенок из моей личной коллекции», — пишет она.

Алексей Ягудин поделился нежной фотографией жены и милым видео:.