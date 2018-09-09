11 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич рассказала об опыте фотосъемки с младенцем: «Сегодня мы сделали первую съемочку для Машеньки... это вот, знаете, где маленькие миленькие малыши лежат свернувших калачиком на разных тканях и в шапочках))) все это выглядит в итоге очень мило, но сам процесс выглядит все же по-другому, ведь никто не знает, что придет в голову 3 недельному грудничку))) в итоге все, видимо, будем гулять на свадьбе Марии)))»
Лера Кудрявцева наслаждается рабочим процессом:
Екатерина Стриженова показала, какой она была раньше.
Певица Жасмин похвасталась фигурой и урожаем: «Самое вкусное растёт дома. Собрали яблочки и сварили с Маргаритой и Мирончиком компот. У Мирона при этом была самая почетная, по мнению детей миссия, за которую мои малыши немного повоевали, — добавлять сахар».
Катя Гордон снова показала подросшего сына: «Всем доброго рабочего дня! Я мчу в свою юридическую компанию. Ребенок из моей личной коллекции», — пишет она.
Алексей Ягудин поделился нежной фотографией жены и милым видео:.
Фото: instagram