11 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Дарья Повереннова и Сергей Лазарев поделились утренним настроением. «Считаю, что завтрак надо заслужить! Даже такой, как у меня: кружка кофе с молоком. Может быть поэтому мне с утра и бегается легче. Пол-часа моего времени — и я весь день свободна», — написала актриса.
Оксана Федорова поделилась секретом бодрости: «Когда пасмурная погода я ем острые блюда, чтобы разогнать кровь и взбодриться. Карри, например, или фобо».
Олег Газманов поделился позитивом: «Золотая осень! Вчера прилетели из Италии, погуляли, напитались осенними красками и запахами и поняли, что там хорошо, дома лучше».
Наталья Сенчукова поделилась детской фотографией: «Совсем забыла, сегодня Международный День девочек. Дорогие! Будьте здоровы и счастливы».
Рита Дакота похвасталась: «Я купила квартиру маме. Вот она, светлая просторная, на самом последнем этаже, с мансардой и выходом на крышу, в самом любимом мамином районе».
Игорь Верник обратился к брату: «Мой брат, мой двойняшка, мой самый близкий и родной, с Днем Рождения! Мы созваниваемся по 20 раз в день и нам мало времени, потому что нам всегда есть чем поделиться друг с другом! Но мы не делим эту жизнь на "моя" и "твоя", потому что твоя жизнь — это моя жизнь, а моя, я знаю, твоя! Будь счастлив».
Тутта Ларсен показала фото детей в забавных костюмах.
«А меня дочка нарисовала, я так радуюсь))) Осталось раздобыть где-то такую диадему и бусы — и, по-моему, копия», — похвасталась Алена Шишкова.
Юлия Высоцкая поделилась нежностью: «дыши... я с тобой... -дышу...».
Наталья Подольская убежала на свидание с мужем: «В кино».
Фото и видео: instagram
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