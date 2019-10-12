11 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова и Сергей Лазарев поделились утренним настроением. «Считаю, что завтрак надо заслужить! Даже такой, как у меня: кружка кофе с молоком. Может быть поэтому мне с утра и бегается легче. Пол-часа моего времени — и я весь день свободна», — написала актриса.

Оксана Федорова поделилась секретом бодрости: «Когда пасмурная погода я ем острые блюда, чтобы разогнать кровь и взбодриться. Карри, например, или фобо».

Олег Газманов поделился позитивом: «Золотая осень! Вчера прилетели из Италии, погуляли, напитались осенними красками и запахами и поняли, что там хорошо, дома лучше».