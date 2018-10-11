11 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лера Кудрявцева показала нежную фотографию с мужем. Алексей Ягудин похвастался идеальным выходным: «Долгожданный выходной.... семья, дети, собаки и......, конечно же, баня».

Дарья Повереннова сравнила себя настоящую с собой прошлой: «Для сравнения фото 2018 и примерно 2004-2005 гг (точно не помню). Сколько комментариев получаю про «филлеры», «подтяжку», и чего ещё не находят знайки моего лица и сделанных мною операций! Одно правда: похудев, похудело и лицо! О чём я, кстати, всегда мечтала!) Так что, я свою задачу выполнила! А то, что я ТАК выгляжу, заслуга моя! Бег, умеренное и грамотное питание, ЗОЖ, генетика, любовь, и да: грамотные косметологи!!»

Беременная Ирена Понарошку иронизирует над своим весом: «Наконец-то мой вес отражает сущность! #ТяжелыйХарактер #КонтрольноеВзвешивание». Юлия Снигирь и Ирина Дубцова показали, как работают в зале.

Рита Дакота гордится дочерью: «Как поверить в то, что этот ходящий(!) человек с прической(!) еще год назад жил внутри меня. Ну это ведь чудо настоящее!»