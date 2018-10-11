11 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лера Кудрявцева показала нежную фотографию с мужем. Алексей Ягудин похвастался идеальным выходным: «Долгожданный выходной.... семья, дети, собаки и......, конечно же, баня».
Дарья Повереннова сравнила себя настоящую с собой прошлой: «Для сравнения фото 2018 и примерно 2004-2005 гг (точно не помню). Сколько комментариев получаю про «филлеры», «подтяжку», и чего ещё не находят знайки моего лица и сделанных мною операций! Одно правда: похудев, похудело и лицо! О чём я, кстати, всегда мечтала!) Так что, я свою задачу выполнила! А то, что я ТАК выгляжу, заслуга моя! Бег, умеренное и грамотное питание, ЗОЖ, генетика, любовь, и да: грамотные косметологи!!»
Беременная Ирена Понарошку иронизирует над своим весом: «Наконец-то мой вес отражает сущность! #ТяжелыйХарактер #КонтрольноеВзвешивание». Юлия Снигирь и Ирина Дубцова показали, как работают в зале.
Рита Дакота гордится дочерью: «Как поверить в то, что этот ходящий(!) человек с прической(!) еще год назад жил внутри меня. Ну это ведь чудо настоящее!»
Милана Тюльпанова скучает по сыну:
Анна Михалкова поделилась кадром с опасных съемок: «Смена у пиротехников прошла удачно!!! Только чуть ресницы опалило))». Чулпан Хаматова показала фото со съемок фильма «Зулейха открывает глаза». Максим Матвеев примерил новый образ: «Не знаю, как у вас, а у нас с утра заговор... Готовим переворот». Оксана Акиньшина побывала в гостях у Ивана Урганта.
Яна Поплавская показала себя без грима: «Я не боюсь быть смешной и нелепой, очень люблю людей которые относятся к себе с иронией! Хорошего вам настроения. Продолжаем снимать "ОН+ОНА ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ" Улыбайтесь».
Максим Галкин показал осень в своих владениях: «Сегодня с утра заснял вокруг дома. Какие же краски у нынешней осени - лет десять таких не было!»
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Фото и видео: instagram