11 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Дуа Липа примерила черное мини-платье на вечеринке в Лондоне.

Екатерина Климова поделилась фото подросшей дочери от бывшего мужа Гелы Месхи.

Беременна певица Нюша, недавно объявившая, что в их семье появится мальчик, задумалась об имени ребенку: «Быть ли Пумбе? Совсем не представляю какое имя ждет малыша…если честно, мы ещё даже не думали. А вы мне уже кучу опций предложили».

Алсу показала образ в расслабленном голубом комплекте, в котором отдыхает в Мексике.