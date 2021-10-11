11 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ksenialferova/Instagram
Ксения Алферова поделилась фото со своей собакой Пегги и рассказала о любви к таксам.
Анфиса Чехова демонстрирует новую тунику и роскошную фигуру на отдыхе на яхте в Мексике.
Жанна Бадоева делится кадрами со съемок своего тревел-шоу «Жизнь других», которые проходят в Африке.
Екатерина Волкова готова отправится на гастроли. Актриса опубликовала смешное видео со своими коллегами.
Рита Ора — певица и возлюбленная режиссера Тайки Вайтити опубликовала новый снимок с отдыха. Артистка отдыхает у бассейна в бикини.
Ксения Бородина показала «заркалолук» и подписала фото: «Все успели сделать фотосессии в листьях, я нет».
Тина Канделаки шутит об отсутствии свободного времени.
Певица Дуа Липа примерила черное мини-платье на вечеринке в Лондоне.
Екатерина Климова поделилась фото подросшей дочери от бывшего мужа Гелы Месхи.
Беременна певица Нюша, недавно объявившая, что в их семье появится мальчик, задумалась об имени ребенку: «Быть ли Пумбе? Совсем не представляю какое имя ждет малыша…если честно, мы ещё даже не думали. А вы мне уже кучу опций предложили».
Алсу показала образ в расслабленном голубом комплекте, в котором отдыхает в Мексике.
Филипп Киркоров рассказал, как провел свой день: «Традиционно провожу weekend с семьей, с детьми. В этот раз был насыщенный визит на ВДНХ».
Голливудская актриса Кейт Хадсон поделилась трогательным фото с детьми.
Фото и видео: Instagram