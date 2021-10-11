passion.ru
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11 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Алферова

Фото: @ksenialferova/Instagram

Ксения Алферова поделилась фото со своей собакой Пегги и рассказала о любви к таксам.

Анфиса Чехова демонстрирует новую тунику и роскошную фигуру на отдыхе на яхте в Мексике.

Жанна Бадоева делится кадрами со съемок своего тревел-шоу «Жизнь других», которые проходят в Африке.

Екатерина Волкова готова отправится на гастроли. Актриса опубликовала смешное видео со своими коллегами.

Екатерина Волкова

Рита Ора — певица и возлюбленная режиссера Тайки Вайтити опубликовала новый снимок с отдыха. Артистка отдыхает у бассейна в бикини.

Ксения Бородина показала «заркалолук» и подписала фото: «Все успели сделать фотосессии в листьях, я нет».

Тина Канделаки шутит об отсутствии свободного времени.

Тина Канделаки

Певица Дуа Липа примерила черное мини-платье на вечеринке в Лондоне.

Екатерина Климова поделилась фото подросшей дочери от бывшего мужа Гелы Месхи.

Беременна певица Нюша, недавно объявившая, что в их семье появится мальчик, задумалась об имени ребенку: «Быть ли Пумбе? Совсем не представляю какое имя ждет малыша…если честно, мы ещё даже не думали. А вы мне уже кучу опций предложили».

Алсу показала образ в расслабленном голубом комплекте, в котором отдыхает в Мексике.

Алсу

Филипп Киркоров рассказал, как провел свой день: «Традиционно провожу weekend с семьей, с детьми. В этот раз был насыщенный визит на ВДНХ».

Голливудская актриса Кейт Хадсон поделилась трогательным фото с детьми.

Фото и видео: Instagram