passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Фото из Instagram Дженнифер Лопес

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Нестареющая Дженнифер Лопес показала роскошное фото: «Эти ребята знают свое дело».

Кети Топурия похвасталась еще сильнее постройневшей фигурой.

Татьяна Навка увезла дочь на отдых: «Полетели на недельную перезагрузку! Хорошо поработали, теперь необходимо хорошенечко отдохнуть и зарядиться энергией на все 💯 перед работой, которая еще предстоит».

Сын Дмитрия Нагиева обрадовал подписчиков: «Приступили к работе над новой картиной под названием "РилТок" Особенно приятно, что съемки проходят в родном городе».

Лена Темникова рассказала о неприятностях с концертами:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я абсолютно разбита. Организатор @volkov__pro по своему решению и за свой счёт отменил сразу три концерта тура на Дальнем Востоке. Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск. Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были. ⠀ Ну ничего, жизнь продолжается. Мы найдём способ приехать к вам, обещаю. С другими организаторами. А лучше сами, т.к. доверие к кому-либо теряется. Столько проблем сколько испытали наши технические службы - мы ещё не встречали. ⠀ Вы можете сдать билеты назад в месте их приобретения. ⠀ Все, кто делал покупку на tour.temnikova.ru, ☝🏼вам автоматически придёт возврат средств. Для покупателей данных городов на моем официальном сайте: помимо возврата 100% стоимости билетов, мы начислим вам 100% номинала суммы бонусом в Т$ на покупки в @temnikovashop. Покупать на официальном сайте = иметь 100%-ную страховку. ⠀ Все, отключаюсь на сутки. Я опустошена.😢 ⠀ PS. #Нижний спасибо за вчера, запомнила в самое сердце. Навсегда.

Публикация от Elena Temnikova ・ Темникова (@lenatemnikovaofficial)

Денис Клявер скучает по отцу:

Светлана Зейналова радуется скорым каникулам: «Ураааа! А то глаз уже дергается. Сегодня с Вероникой отвозили Саню в школу. И Вероня рвалась за старшей сестрой внутрь здания и страшно обиделась, что ее не взяли... ревела на заднем сидении. А я мрачно крутила руль и думала: "Да чтоб ты через 6 лет также хотела учиться..."».

Саша Савельева поделилась архивным видео: «Единственное видео, которое осталось на память об этой съемке и том моменте — делюсь».

Галина Юдашкина показала нежное фото: «Бамбуковая роща или просто фото с мужем».

Евгений Петросян опубликовал забавное фото с гигантской балалайкой.

Алена Шишкова начала праздновать день рождения:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#soon 🎈🎉😋

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

Тимати показал очередного питомца: «Хусейн. Всего пять месяцев. Уже семь кг. "Чаузи" F1. Очень дикий кот. Но способный. Это единственный раз за все это время, когда он согласился сфотографироваться со мной. Фото он выбирал и делал сам. По позиции лап видно как он листает снимки и выбирает самый удачный. Всем хорошего дня».

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!