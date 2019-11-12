11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Нестареющая Дженнифер Лопес показала роскошное фото: «Эти ребята знают свое дело».
Кети Топурия похвасталась еще сильнее постройневшей фигурой.
Татьяна Навка увезла дочь на отдых: «Полетели на недельную перезагрузку! Хорошо поработали, теперь необходимо хорошенечко отдохнуть и зарядиться энергией на все 💯 перед работой, которая еще предстоит».
Сын Дмитрия Нагиева обрадовал подписчиков: «Приступили к работе над новой картиной под названием "РилТок" Особенно приятно, что съемки проходят в родном городе».
Лена Темникова рассказала о неприятностях с концертами:
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Я абсолютно разбита. Организатор @volkov__pro по своему решению и за свой счёт отменил сразу три концерта тура на Дальнем Востоке. Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск. Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были. ⠀ Ну ничего, жизнь продолжается. Мы найдём способ приехать к вам, обещаю. С другими организаторами. А лучше сами, т.к. доверие к кому-либо теряется. Столько проблем сколько испытали наши технические службы - мы ещё не встречали. ⠀ Вы можете сдать билеты назад в месте их приобретения. ⠀ Все, кто делал покупку на tour.temnikova.ru, ☝🏼вам автоматически придёт возврат средств. Для покупателей данных городов на моем официальном сайте: помимо возврата 100% стоимости билетов, мы начислим вам 100% номинала суммы бонусом в Т$ на покупки в @temnikovashop. Покупать на официальном сайте = иметь 100%-ную страховку. ⠀ Все, отключаюсь на сутки. Я опустошена.😢 ⠀ PS. #Нижний спасибо за вчера, запомнила в самое сердце. Навсегда.
Денис Клявер скучает по отцу:
Светлана Зейналова радуется скорым каникулам: «Ураааа! А то глаз уже дергается. Сегодня с Вероникой отвозили Саню в школу. И Вероня рвалась за старшей сестрой внутрь здания и страшно обиделась, что ее не взяли... ревела на заднем сидении. А я мрачно крутила руль и думала: "Да чтоб ты через 6 лет также хотела учиться..."».
Саша Савельева поделилась архивным видео: «Единственное видео, которое осталось на память об этой съемке и том моменте — делюсь».
Галина Юдашкина показала нежное фото: «Бамбуковая роща или просто фото с мужем».
Евгений Петросян опубликовал забавное фото с гигантской балалайкой.
Алена Шишкова начала праздновать день рождения:
Тимати показал очередного питомца: «Хусейн. Всего пять месяцев. Уже семь кг. "Чаузи" F1. Очень дикий кот. Но способный. Это единственный раз за все это время, когда он согласился сфотографироваться со мной. Фото он выбирал и делал сам. По позиции лап видно как он листает снимки и выбирает самый удачный. Всем хорошего дня».
Фото и видео: instagram
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