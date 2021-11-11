11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mkozhevnikova
Лиана Шульгина, которая проводит время в Дубае, отмечая день рождения супруга, нашла себе нового приятеля – Шрека. Зеленый монстр оказался отличной фотомоделью.
А Кристина Асмус уже явно переросла диснеевских персонажей – в своем новом посте актриса посетовала, что в ее дорожной аптечке вместо средств от аллергии и ожогов теперь снотворное и мази от боли в суставах.
«Я как-то 33 не так себе представляла», – сокрушается Кристина.
Анфиса Чехова демонстрирует «горячий» образ – яркая телеведущая перевоплотилась в пиратку и отправилась в плавание на своей пиратской яхте.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков все еще отдыхают, а заодно раскрыли секрет прекрасной фигуры, без диет и операций:
«Это фото прекрасно тем , что я закрываю живот @presnyakovvladimir, а он мой », – шутит в подписи Наталья.
Лиза Пескова не прикрывает живот, а работает над ним. В день фитнеса девушка поделилась кадром с тренировки и продемонстрировала прекрасную форму, которая доказывает, что все тренировки отнюдь не напрасны.
Певица Нюша с головой занята переездом в новое жилье в Дубае. А пока все вопросы решаются, она делится фотографиями своей стильной беременности из Испании.
Мария Кожевникова не грустит о том, что первый снег в этом году уже повидали, а зима близко:
«Мне хорошо в любую погоду», – говорит она и постит романтичное селфи.
Анна Хилькевич тоже возвращается в Москву – но не переживает по этому поводу. Настроение актрисы поднимают ее дочки – с маленькими детьми всегда на позитиве.
Дарья Повереннова подводит итоги – как она изменилась за 9 лет?
«Чем та женщина отличается от сегодняшней? 1. Она выглядит не очень счастливой. (И это правда.) 2. Она много курит. (Почти по пачке в день.) 3. Спорт в ее жизни отсутствует. (От слова совсем.) 4. Зато она все время сидит на диетах. (Я могу быть даже консультантом в них.) 5. Она «ест» кофе с молоком литрами. (Даже заменяя им приемы пищи. Как следствие, - отеки.) Я сегодняшняя нравлюсь себе гораздо больше!», – пришла к выводу актриса.
Глюкоза уже находится в ожидании нового года – и уже примеряет роскошные зимние образы.
А Олеся Судзиловская удивила поклонников неожиданным образом с лысой головой. Впрочем, переживать за роскошные волосы актрисы пока рано – в таком виде она готовится сыграть в сказке «Царевна-лебедь».
Глюкоза уже находится в ожидании нового года – и уже примеряет роскошные зимние образы, а Катерина Шпица показала, какой красивой может быть зима – поздно возвращаясь с работы, актриса оставила свои следы на только что выпавшем снегу.
«А пока наслаждение первозданностью снега и нега предвкушения сна», - подытожила актриса.
Как и Мария Кожевникова, Марина Александрова с нетерпением ждет наступающую зиму – актриса видит в ней свою особенную эстетику. Глядя на ее фото, трудно не согласиться с тем, что зима – это очень красиво.
А Татьяна Волосожар покрестила своего маленького сына Теодора – очень трогательные кадры с крестин она опубликовала в своем личном блоге.
Юлианна Караулова тоже проводи время со своим малышом у моря – а в ее блоге сегодня невероятно милые кадры с ее маленьким сыном, который ползает по пляжу.
Фото: Instagram Анны Хилькевич, Кристины Асмус, Лианы Шульгиной, Анфисы Чеховой, Нюши, Марии Кожевниковой, Марины Александровой, Дарьи Поверенновой, Катерины Шпицы, Натальи Подольской, Юлианны Карауловой, Лизы Песковой, Глюкозы