11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиана Шульгина, которая проводит время в Дубае, отмечая день рождения супруга, нашла себе нового приятеля – Шрека. Зеленый монстр оказался отличной фотомоделью.

А Кристина Асмус уже явно переросла диснеевских персонажей – в своем новом посте актриса посетовала, что в ее дорожной аптечке вместо средств от аллергии и ожогов теперь снотворное и мази от боли в суставах.

«Я как-то 33 не так себе представляла», – сокрушается Кристина.

Анфиса Чехова демонстрирует «горячий» образ – яркая телеведущая перевоплотилась в пиратку и отправилась в плавание на своей пиратской яхте.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков все еще отдыхают, а заодно раскрыли секрет прекрасной фигуры, без диет и операций:

«Это фото прекрасно тем , что я закрываю живот @presnyakovvladimir, а он мой », – шутит в подписи Наталья.

Лиза Пескова не прикрывает живот, а работает над ним. В день фитнеса девушка поделилась кадром с тренировки и продемонстрировала прекрасную форму, которая доказывает, что все тренировки отнюдь не напрасны.

Певица Нюша с головой занята переездом в новое жилье в Дубае. А пока все вопросы решаются, она делится фотографиями своей стильной беременности из Испании.