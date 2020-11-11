11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Глушко (Тарзан) после отгремевшего семейного скандала улетел отдыхать на берег океана. Но где именно он наслаждается океаном, артист оригинального жанра не признается. В комментариях на все вопросы отвечает однозначно: в стране Тарзании. В Instagram супруга Наташи Королевой появляются яркие кадры с природой и местными жителями.

На побережье укатила с семьей и певица Слава. Оттуда она поделилась видео, где ее младшая дочь Антонина задорно отплясывает в купальнике. «Танцы все в папу», — прокомментировала ролик счастливая мать.