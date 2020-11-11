11 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/tarzan___official/
Сергей Глушко (Тарзан) после отгремевшего семейного скандала улетел отдыхать на берег океана. Но где именно он наслаждается океаном, артист оригинального жанра не признается. В комментариях на все вопросы отвечает однозначно: в стране Тарзании. В Instagram супруга Наташи Королевой появляются яркие кадры с природой и местными жителями.
На побережье укатила с семьей и певица Слава. Оттуда она поделилась видео, где ее младшая дочь Антонина задорно отплясывает в купальнике. «Танцы все в папу», — прокомментировала ролик счастливая мать.
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова поздравила маму с днем рождения и показала кадры стильной фотосессии с ней.
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Мама Вера. Я очень люблю твоё имя. Оно тебе очень подходит. Я восхищаюсь красотой и силой твоей, мама. Все самое лучшее, что есть во мне, и особенно чувство юмора - это безусловно благодаря тебе. Все самое странное и непреодолимое мной - тоже от тебя. Я помню в детстве, как ты танцевала. Я сейчас танцую так же)) я ловлю в себе твои интонации и даже целые формулировки. Иногда это пугает, скажу честно) Мама! Пусть телефон у тебя сегодня ( в принципе, как и всегда) разорвётся от поздравлений. Потому что ты самая-самая. Потому что очень много людей тебя обожают, а ещё некоторые и боятся))) Мама, я люблю тебя! Надеюсь однажды ты будешь в этот день принимать гостей у себя на даче!!! 📸🖤 @aristova_anet #женаоператора
Супермодель и телеведущая Хайди Клум подразнила поклонников «горячим» фото со съемок очередного шоу. На снимке красавица позирует, хвастаясь длинными ногами и шикарным декольте.
Ксения Собак, которая уже которую неделю призывает общественность соблюдать все меры безопасности в условиях пандемии, показала, в каком виде она теперь ходит на съемки.
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Всё-таки мы сделали это! Это не пост гордости, это пост сожаления. Всё-таки мы преодолели все разумные рамки заболеваемости, поэтому объективно нарвались на очередную порцию ограничений социальной активности. В Москве результаты тестирований показывают резкий рост заболевших COVID-19. Ситуацию называют нестабильной и тревожной. Ставлю себя на место Собянина и искренне ему сочувствую. Я действительно не знала бы как именно поступить. Объективные данные говорят о необходимости введения карантина, все мои знакомые из бизнеса молят о пощаде, а народ - хочет соблюдает марочный режим, не хочет - не соблюдает. Печаль. Здесь накладывается и сезонный рост заболеваемости и наша безалаберность. Итог - система здравоохранения начинает перегреваться. Говорят, что запас прочности в столице ещё есть, но надолго ли его хватит? Вопрос. В ближайшие недели ожидают ухудшения эпидемической обстановки. Новый год ожидается без шумных корпоративов. Выглядит как попытка избежать более серьёзных последствий с важной сноской: если всё образуется, то мы вернёмся к нормальной жизни. Готова уже встретить НГ в медицинской маске, лишь бы этот 2020 закончился. Как сказал бы здесь Воннегут: «Такие дела»… я теперь на съемки буду ходить только так...
Модель Елена Кулецкая поделилась с подписчиками радостью: теперь у нее есть собственный дом. Она показала фото рядом со строящимся коттеджем.
Молодая супруга Владимира Кузьмина рассказала, что рядом со своим известным мужем тоже решила запеть и приступила к записи дуэта с ним. В блоге она опубликовала видео, в котором рассказала о трудностях, которые ей приходится преодолевать.
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что переболела коронавирусом, и поблагодарила всех медиков за свою сохраненную жизнь. «Вы спасли счастье моих детей», — трогательно написала она в Instagram.
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Сейчас,когда страшное позади , я хочу сказать слова любви 52 городской больнице и лично Елене Николаевне Мисюриной. Понимаю,что вы выполняли свою работу ,спасли очередную жизнь и для Вас это привычное дело.. Для меня это нечто большее .. Вы спасли мою семью.. сохранили счастье моих детей... никогда этого не забуду .. Желаю всем крепкого здоровья, ведь жизнь такая хрупкая! Относитесь к себе бережно и внимательно ,очень вас прошу!! Не повторяйте моих ошибок ! Если температура дольше 3 дней и не снижается,это означает ,что вам нужна медицинская помощь ! Знаю,что много проблем,больниц не хватает и на этом фоне нам кажется,что всё само собой пройдёт дома! НЕТ!! К сожалению ,мы не всегда можем справиться сами!!! Старайтесь в этот сложный период проверяться,делать ПЦР .. Прислушивайтесь к себе и ничего не бойтесь! Самое главное ВОВРЕМЯ успеть !!!
Недавно победил COVID-19 и пожилой отец Леонида Агутина. Артист рассказал, что улетел с отцом на реабилитацию. «Везем Петровича реабилитироваться. Погреем папу на солнышке, будет как новенький! Врачи сказали, если есть возможность отправляйте батю на океан. Я сказал, возможность изыщем! Нас два раза уговаривать не надо!», — поделился он новостями.
Денис Клявер в годовщину смерти отца показал его фото и признался, что тоскует: «Сегодня уже 8 лет... Время не лечит, но воспоминания греют. Очень любим тебя, папа».
Анастасия Решетова вернулась с сыном из отпуска на Мальдивах и рассказала, что никогда надолго не расставалась с ним.
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Дома ❤️ Мы , кстати, никогда не расставались более чем на 2 дня. Да и то, потому что я отдыхала в детокс -клинике , а туда маленьких детей нельзя брать с собой)) И вот теперь я думаю о том, что его когда-нибудь придётся отправить на отдых с отцом дабы Ратик полноценно ощущал, что у него есть Папа) Я понимаю , что это очень важно для мальчика, но при мысли о долгой разлуке с мелким становится грустно.. 😭
Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина показала подписчикам живописное фото из своей поездки на Алтай и призналась, что он стал для нее местом силы.
Джиган поделился романтичным фото с супругой Оксаной Самойловой. Влюбленные позировали на фоне океана.
Фото и видео: Instagram Джигана, Анастасии Решетовой, Светланы Камыниной, Дениса Клявера, Леонида Агутина, Анны Плетневой, Екатерины Кузьминой, Елены Кулецкой, Ксении Собчак, Хайди Клум, Варвары Шмыковой, певицы Славы, Сергея Глушко
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