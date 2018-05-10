11 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова принимает ухаживания незнакомца: «Мне еще не дарили цветы с доставкой в бассейн. Как мало нужно для счастья».

Любовь Толкалина испачкалась в грязи со дна небольшого озера в Аркуа Петрарка на Эуганских Холмах.

Иосиф Пригожин поделился смешной фотографией: «Поймал момент на "взлете". @valeriya всегда найдет где косточки размять или крылья расправить, правда такое возможно только на наших рейсах».

Сергей Жуков поздравил сына, похожего как две капли воды на него, с днем рождения: «Энджел, сыночек! Спасибо тебе, что ты выбрал нас с мамой. Спасибо тебе за нежность и силу, доброту и справедливость, неподдельную грусть и слезы счастья, мудрость и детскую непосредственность, хулиганство и стремление к новым вершинам! Всему этому мы с мамой учимся у тебя, ведь ты для нас большое счастье, которое пришло в нашу жизнь уже 8 лет назад».

Дочь Валерии, Анна Шульгина, показала, как она выглядела в 15 лет.

Тарзан поделился «новым хитом Наташи Королевой»: