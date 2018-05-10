11 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова принимает ухаживания незнакомца: «Мне еще не дарили цветы с доставкой в бассейн. Как мало нужно для счастья».
Любовь Толкалина испачкалась в грязи со дна небольшого озера в Аркуа Петрарка на Эуганских Холмах.
Иосиф Пригожин поделился смешной фотографией: «Поймал момент на "взлете". @valeriya всегда найдет где косточки размять или крылья расправить, правда такое возможно только на наших рейсах».
Сергей Жуков поздравил сына, похожего как две капли воды на него, с днем рождения: «Энджел, сыночек! Спасибо тебе, что ты выбрал нас с мамой. Спасибо тебе за нежность и силу, доброту и справедливость, неподдельную грусть и слезы счастья, мудрость и детскую непосредственность, хулиганство и стремление к новым вершинам! Всему этому мы с мамой учимся у тебя, ведь ты для нас большое счастье, которое пришло в нашу жизнь уже 8 лет назад».
Дочь Валерии, Анна Шульгина, показала, как она выглядела в 15 лет.
Тарзан поделился «новым хитом Наташи Королевой»:
Марина Газманова о счастливом браке:
Во взаимоотношениях очень хорошо быть счастливо разлучены на некоторое время. Магнетизма становится больше! Не говорю уже об общих увлечениях. У нас скоро начинается сезон sup bord. Спасибо , Олег , за фильм , где было самое интересное катание на сапах! Словно в картине «Садко » Репина: СКАЗКА))) Лечу на наше озеро! Ищи девушку с веслом 🤣😂🤣. @oleggazmanov . #supboard #love #live #followme #instagood
Ксения Бородина похвасталась цветами от мужа.
Яна Поплавская балуется устрицами. А Анна Нетребко изобрела интересное блюдо в тоске по Родине:
Фото: instagram