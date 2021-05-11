11 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская с приходом весны обновилась и похвасталась в блоге новой прической – кончики оказались повреждены и она их подрезала.

Катерина Шпица наслаждается отдыхом на Сейшелах и радуется возможности некоторое время отказаться от косметики и выбора нарядов.

Лиана Шульгина поделилась романтичной фото со своим супругом Арсением – пара отдыхает вдвоем. А заодно девушке пришлось оправдаться в комментариях перед многочисленными подписчицами, которые осудили ее за то, что она оставила маленькую дочку.

А сама Валерия поделилась фото со своим сыном Арсением и рассказала про счастье гулять или быть рядом с любимыми людьми.

Юлия Ковальчук тоже показала романтичное фото – со своим супругом Алексеем Чумаковым.

Эвелина Бледанс в своем репертуаре – актриса продемонстрировала поклонникам ироничное видео с усами.