11 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: juliakovalchuk/
Наталья Подольская с приходом весны обновилась и похвасталась в блоге новой прической – кончики оказались повреждены и она их подрезала.
Катерина Шпица наслаждается отдыхом на Сейшелах и радуется возможности некоторое время отказаться от косметики и выбора нарядов.
Лиана Шульгина поделилась романтичной фото со своим супругом Арсением – пара отдыхает вдвоем. А заодно девушке пришлось оправдаться в комментариях перед многочисленными подписчицами, которые осудили ее за то, что она оставила маленькую дочку.
А сама Валерия поделилась фото со своим сыном Арсением и рассказала про счастье гулять или быть рядом с любимыми людьми.
Юлия Ковальчук тоже показала романтичное фото – со своим супругом Алексеем Чумаковым.
Эвелина Бледанс в своем репертуаре – актриса продемонстрировала поклонникам ироничное видео с усами.
Наташа Королева отправилась на отдых и поделилась своим вдохновением – океаном. А заодно и ярким отпускным образом.
Ксения Алферова поделилась редкой фото с самыми дорогими женщинами – мамой, актрисой Ириной Алферовой, и своей бабушкой.
Алсу записала видео для TikTok вместе со своей дочерью Микеллой Абрамовой. Подписчики певицы отметили, что она похожа на девушку-подростка, которая почти одного возраста со своей дочерью.
Актриса Мария Шумакова поделилась милым весенним селфи на фоне букета нарциссов, а Равшана Куркова выложила селфи с прогулки в ярком образе в салатовых оттенках.
Даня Милохин провел майские праздники с пользой – начало рабочей недели отметилось в его блоге фотографиями верхом на тракторе.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской, Алсу, Катерины Шпицы, Эвелины Бледанс, Марии Шумаковой, Дани Милохина, Лианы Шульгиной, Ксении Алферовой, Валерии, Юлии Ковальчук, Наташи Королевой
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