11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Катерина Шпица сделала честное селфи: «Hello, Moscow) Тут ретуши нет. Это значит, что после процедуры лицо полностью восстановилось за 4 дня! А что касается прически... не падайте в обморок!»
Виктория Бекхэм экспериментирует с макияжем. Саша Стриженова — тоже.
Екатерина Андреева очаровала поклонников молодостью.
Анастасия Волочкова похвасталась: «В замечательной русской бане я сегодня побывала».
Светлана Иванова показала лучшего в мире массажиста: «Меня часто спрашивают, какие процедуры для лица я делаю. Преимущественно вот такие. Снимают стресс, разглаживают морщины...Дорого. Качественно. С любовью».
Полина Диброва показала идиллию с сыном в кафе.
Айза Анохина опубликовала видео с бывшим мужем, рэпером Гуфом, и их общим сыном: «Семья это не только любящая жена и муж, семья это мама папа и дети! Чтобы не происходили в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей! Я совершила дико много ошибок, но я счастлива, что у меня есть целая жизнь, чтобы все исправить».
Ирена Понарошку показала нежное фото с сыном и поделилась переживаниями по поводу высокой температуры и способов борьбы с ней.
Тина Канделаки поделилась материнским опытом:
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Воспитание девочки ⠀ Мой опыт взаимодействия с собственными детьми насчитывает уже 20 лет. Разница в возрасте у Мелании и Леонтия невелика, я всегда помню себя как маму двоих детей. Сразу скажу, что воспитание девочки и мальчика — две большие разницы, и здесь сосредоточусь именно на рассказе о дочери. ⠀ Мелания всегда нуждалась в более трепетном отношении к себе. Когда же она подросла и у нас возникли моменты недопонимания, я сразу обращалась к собственному детству и пыталась посмотреть на ситуацию глазами своей дочери. ⠀ Когда мама много работает, именно с девочками начинаются серьезные проблемы. Я не думаю, что мать Марлен Дитрих была, в итоге, рада тому, что сослала дочь в закрытый пансионат. Для меня всегда было очевидно, что детьми нужно заниматься, нужно разговаривать с ними. И я видела, что с каждым годом это становится тяжелее, потому что тебе кажется, что ты вырастил детей и теперь они будут сами по себе цвести и пахнуть, но коммуникация с ребенком должна не прерываться никогда. Я здесь говорю именно о взаимном уважении, а не о назидательных монологах, от которых воротит в первую минуту. ⠀ Во взрослом мире мы привыкли к субординации. «Я выше по должности, ты должен внимательно слушать». С детьми разговор свысока не работает. Попробуйте присесть на корточки, разговаривая с ребенком. Посмотрите на мир его глазами. Мы уже забыли о том, «когда деревья были большими», и часто навязываем детям свою систему координат. ⠀ Я надеюсь, что Мелания видит во мне друга. Наставники хороши в спорте, а в жизни важна мама, которая может простить, понять и поддержать в сложные периоды жизни ребенка. Мама как никто может разделить с ним радость первых побед. ⠀ В нашей семье сильные женщины — и это семейное. У меня была сильная мама и бабушка, я сильная, и Мелания тоже сильная. Но это не передается генетически. Лидерами не рождаются, а становятся. Становятся благодаря фанатичному упорству, трудолюбию и последовательности. Я надеюсь, что мой пример стал вкладом в эти качества моей дочери. Важно, чтобы ребенок захотел взять вас с собой в тот мир, который строит он. Его мир. Иначе вы рискуете остаться наедине со своей любовью, которую некому будет подарить. ⠀ #kandelaki_secret
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Фото и видео: instagram
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