11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица сделала честное селфи: «Hello, Moscow) Тут ретуши нет. Это значит, что после процедуры лицо полностью восстановилось за 4 дня! А что касается прически... не падайте в обморок!»

Виктория Бекхэм экспериментирует с макияжем. Саша Стриженова — тоже.

Екатерина Андреева очаровала поклонников молодостью.

Анастасия Волочкова похвасталась: «В замечательной русской бане я сегодня побывала».

Светлана Иванова показала лучшего в мире массажиста: «Меня часто спрашивают, какие процедуры для лица я делаю. Преимущественно вот такие. Снимают стресс, разглаживают морщины...Дорого. Качественно. С любовью».

Полина Диброва показала идиллию с сыном в кафе.

Айза Анохина опубликовала видео с бывшим мужем, рэпером Гуфом, и их общим сыном: «Семья это не только любящая жена и муж, семья это мама папа и дети! Чтобы не происходили в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей! Я совершила дико много ошибок, но я счастлива, что у меня есть целая жизнь, чтобы все исправить».