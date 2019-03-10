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11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алены Шишковой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Валерия и Иосиф Пригожин поделились снимком, который они сделали в «Международный женский день»: «Вот такое селфи сделали 8-го марта. Это был лучший праздник в моей жизни. Любимый, спасибо!»

Хайди Клум показала, как проводит выходные с бойфрендом. Синди Кроуфорд тоже поделилась личным и уютным: как муж играет с дочерью в настольные игры.

Елизавета Пескова провела выходные с семьей. Юлия Барановкая сделала селфи с подросшими детьми. Алена Шишкова поделилась фотографиями и видео с участием дочери.

Кристина Асмус показала подросшую дочь: «Мировое турне завершилось».

Алсу гордится своей наследницей:

Андрей Малахов и Милана Тюльпанова поделились трогательными моментами:

Татьяна Навка показала, как «выгоняет блины»: «Делу время — потехе час, как говорится».

Екатерина Андреева решила помедитировать в снегу: «Снег на небе, снег на земле, вместо машин олени... А моей любимой йогой можно заниматься и в тайге. Сиди себе в мерзлоте и медитируй. Одежка позволяет. Конечно, гибкости маловато — пальто, кисЫ с кичиками (не путать с кисой мур-мяу — это ботфорты так называются) сковывают движения— но не мысли. Вот оно единство Мира. Границы мы устанавливаем себе сами, преграды тоже. А я люблю безбарьерную среду. Open mind так сказать. И тихий шорох сосен и скрип снега под ногами моего друга сибиряка, который выбирает ракурс для фото и делает их мега-крутыми. И белки, радостно прыгающие с ветки на ветку и надежда увидеть лисицу или рысь, и падение в снег, такое бесстрашное, какое бывает только в детстве, все это добавляет очарования и сибирские необычности становятся еще более привлекательными».

«Девочки, я решилась на операцию на глаза! Не могу я носить линзы, я в кровь раздираю свои глаза, не получается у меня снимать их. Очки?! Я их теряю или забываю дома. Ночные линзы?! Я не сплю по 8 часов! Я очень страшусь операции», — поделилась Мария Погребняк.

Пелагея поделилась бекстейджем со съемок: «Проводили зиму в Лондоне».

Максим Галкин похвастался количеством подписчиков и показал свои владения:

5 000 000 🥳❤️

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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