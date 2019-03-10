11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия и Иосиф Пригожин поделились снимком, который они сделали в «Международный женский день»: «Вот такое селфи сделали 8-го марта. Это был лучший праздник в моей жизни. Любимый, спасибо!»

Хайди Клум показала, как проводит выходные с бойфрендом. Синди Кроуфорд тоже поделилась личным и уютным: как муж играет с дочерью в настольные игры.

Елизавета Пескова провела выходные с семьей. Юлия Барановкая сделала селфи с подросшими детьми. Алена Шишкова поделилась фотографиями и видео с участием дочери.