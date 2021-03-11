11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова выложила совместное фото с Филиппом Киркоровым и поблагодарила музыканта за верную дружбу.

Регина Тодоренко снова примеряет новый образ и на этот раз превращается в девочку из аниме с белыми волосами.

Яркое весеннее селфи выложила Юлия Ковальчук – певица показала сногсшибательную улыбку и заявила, что не прочь порекламировать зубную пасту.

Елена Темникова показала теплое фото вместе со своей дочерью.

«Моя жемчужинка», – подписала публикацию певица.

Мария Михалкова-Кончаловская поделилась фото с прошедших мартовских праздников, которые она отметила в Петербурге, и показала, каким должен быть настоящий культурный отдых.

Анна Семенович дразнит поклонников живыми фотографиями с летнего моря – певица решила отдохнуть в Египет, куда обещала потом однажды вернуться – вместе с любимым человеком.

Дмитрий Маликов поддался ностальгии – проезжая мимо дома, в котором он жил ребенком, он не удержался от того, чтобы пофотографироваться в родном дворе.

Ирина Безрукова показала архивное фото, на котором она – совсем молодая девушка.

Фото и видео: Instagram Настасьи Самбурской, Лианы Шульгиной, Марии Михалковой-Кончаловской, Дмитрия Маликова, Ирины Безруковой, Ольги Бузовой, Елены Темниковой

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