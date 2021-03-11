11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Лиана Шульгина показала отличную фигуру после родов – вместе со всей семьёй, девушка проводит отпуск в Дубае.
Настасья Самбурская поделилась проблемами – актрисе пришлось бороться с серьезным недомоганием, и выложила честное селфи без макияжа.
Лера Кудрявцева показывает, как ее маленькая дочка Маша занимается домашним хозяйством и всерьез рассуждает о том, чтобы завести девочке свой собственный Instagram.
Ольга Бузова выложила совместное фото с Филиппом Киркоровым и поблагодарила музыканта за верную дружбу.
Регина Тодоренко снова примеряет новый образ и на этот раз превращается в девочку из аниме с белыми волосами.
Яркое весеннее селфи выложила Юлия Ковальчук – певица показала сногсшибательную улыбку и заявила, что не прочь порекламировать зубную пасту.
Елена Темникова показала теплое фото вместе со своей дочерью.
«Моя жемчужинка», – подписала публикацию певица.
Мария Михалкова-Кончаловская поделилась фото с прошедших мартовских праздников, которые она отметила в Петербурге, и показала, каким должен быть настоящий культурный отдых.
Анна Семенович дразнит поклонников живыми фотографиями с летнего моря – певица решила отдохнуть в Египет, куда обещала потом однажды вернуться – вместе с любимым человеком.
Дмитрий Маликов поддался ностальгии – проезжая мимо дома, в котором он жил ребенком, он не удержался от того, чтобы пофотографироваться в родном дворе.
Ирина Безрукова показала архивное фото, на котором она – совсем молодая девушка.
Фото и видео: Instagram Настасьи Самбурской, Лианы Шульгиной, Марии Михалковой-Кончаловской, Дмитрия Маликова, Ирины Безруковой, Ольги Бузовой, Елены Темниковой
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