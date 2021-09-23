11 лет вместе: Проскурякова трогательно поздравила Николаева с годовщиной свадьбы

Игорь с Юлией невероятно счастливы и сегодня, в браке они воспитывают дочь Веронику, но были бы не против и пополнения в их дружной семье.

Такой важной дате обрадовались и поклонники пары и тут же начали поздравлять семейную чету: пожелали супругам не растерять те чувства, которые их сейчас связывают. Крепкие союзы в шоу-бизнесе пусть и не редкость, но большая ценность. Особенно, когда оба публичные люди.

Напомним, что Игорь и Юлия познакомились в 2008 году. Тогда девушка набралась смелости и подошла к музыканту после концерта, чтобы исполнить для него песню, которую сочинила сама. Артист проявил внимание к поклоннице и предложил ей сделать записи собственных композиций. Позже деловые отношения переросли в дружбу, а затем и в роман.