11 лет вместе: Проскурякова трогательно поздравила Николаева с годовщиной свадьбы
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Фото: Личный Instagram @uliaveronika
Юлия опубликовала пост, где счастливые и влюбленные молодожены позируют в свадебных образах: «11 лет назад. Как быстро пролетело время и как прекрасно, что наша любовь и семья только крепнет. Спасибо тебе! Я люблю тебя! С годовщиной», — с нежностью подписала любящая супруга.
Игорь с Юлией невероятно счастливы и сегодня, в браке они воспитывают дочь Веронику, но были бы не против и пополнения в их дружной семье.
Такой важной дате обрадовались и поклонники пары и тут же начали поздравлять семейную чету: пожелали супругам не растерять те чувства, которые их сейчас связывают. Крепкие союзы в шоу-бизнесе пусть и не редкость, но большая ценность. Особенно, когда оба публичные люди.
Напомним, что Игорь и Юлия познакомились в 2008 году. Тогда девушка набралась смелости и подошла к музыканту после концерта, чтобы исполнить для него песню, которую сочинила сама. Артист проявил внимание к поклоннице и предложил ей сделать записи собственных композиций. Позже деловые отношения переросли в дружбу, а затем и в роман.
Фото и видео: Instagram