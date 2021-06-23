11 лет без «Динамита»: как живут вдова и взрослая дочь Владимира Турчинского
Владимир Турчинский познакомился с будущей женой, когда ему было 33 года, а ей всего 22. У спортсмена уже была известность и два брака за плечами. Также у него рос сын Илья, который появился в первом браке отца. Но все эти обстоятельства девушку не смутили, и в 1997 году Ирина и Владимир поженились.
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Фото: Vladimir Myshkin/ Global Look press
Их счастье было ярким, но недолгим. В 1999 году у супругов родилась дочь Ксения, а через 10 лет актер внезапно скончался от инфаркта.
16 декабря Ирина нашла мужа, лежащим на полу. При падении он сильно ушибся подбородком. Скорую ждали около часа, так машина долго добиралась из Москвы до загородного дома Турчинских. Позже Ирина вспоминала, что муж был жив после падения еще полчаса...
Декабрьский день разделил жизнь женщины и ее маленькой дочки на до и после. Придя в себя после тяжелой утраты, Турчинская начала строить успешную карьеру. За время семейной жизни с Владимиром Ирина поняла, что ей нравится заниматься спортом, а быть тренером — ее призвание.
Кстати, бывшие жены Турчинского тоже были спортсменками: первая (тоже Ирина) была многократной чемпионкой мира по армрестлингу, а вторая — Лариса — профессионально занималась легкой атлетикой.
Фото: www.instagram.com/turchinskayairina
За несколько лет до смерти Турчинский, который появлялся во многих телешоу, предлагал жене испробовать свои силы в качестве ведущей. Но тогда у Ирины это не получилось: она замыкалась перед камерой и вела себя неестественно.
После ухода мужа из жизни Ирина Турчинская все же пришла на ТВ, и вторая ее попытка стала успешной. За несколько лет вдова «Динамита» стала одним из самых успешных и дорогих фитнес-тренеров страны, и ее стали приглашать в различные шоу. Она участвовала в «Форте Боярд», «Больших гонках». Одним из самых успешных ее проектов стало шоу про тучных людей, желающих похудеть, «Взвешенные люди». Затем ее пригласили вести спортивную рубрику в утренней программе на «НТВ».
Фото: www.instagram.com/turchinskayairina
Также после того как она осталась без любимого мужчины, Ирине пришлось взять в руки управление бизнесом. Она руководила рестораном Турчинского «Лайнер» и сетью фитнес-центров.
«Мне было нелегко. На публике я была сдержанной, без эмоций. А когда находилась рядом с близкими людьми, слезы уже не прятала», — рассказывала Ирина в одном из интервью.
Однажды ее спросили, не хочет ли она снова стать мамой. Турчинская ответила, что ее время ушло (в июле 2021-го ей исполнится 47 лет, — прим. ред.). Но она призналась, что когда муж еще был жив, они планировали ЭКО, чтобы еще раз стать родителями. «Если бы у нас не было Ксюши, я сама бы решилась на процедуру. Но мне было уже за 30, и я понимала, что беременность перегрузит мой организм», — откровенничала она.
Про личную жизнь вдова Турчинского не рассказывает, но упоминает, что любовь в ее жизни есть.
Дочь Владимира и Ирины выросла настоящей красавицей. Девушка мечтала стать моделью, как и ее мать когда-то. Но при росте 171 см, по словам Ирины, у Ксении не было шансов построить карьеру в России. Поэтому девушка отправилась работать в Китай.
«Она похудела до 50 кг. Это очень мало, у нее не было сил, не было мышц. После возвращения из Китая она поправилась и сейчас весит столько, сколько и должна — 60 кг», — рассказывала мать про дочь.
Ксения сама поступила на бюджетное отделение Школы-студии МХАТ. Она давно мечтала стать продюсером.
Ксения осталась без отца в 10 лет. Она отмечает, что он с ранних лет внушал ей, что всего в жизни она должна добиться сама. Девушка уверена, что от отца ей достался сильный характер. В юности она профессионально занималась танцами и входила в сборную страны по хип-хопу.
Со старшим братом Ильей Ксения не общается. «Владимир при жизни не сблизил наши семьи, а мы и не играем в родственников, — рассказывала Ирина Турчинская. — Но мы общаемся с мамой Володи, она очень сильная женщина. И знает, что если ей понадобится помощь, то стоит просто позвонить».
Ирина Турчинская активно ведет блог в Instagram, где мотивирует подписчиков вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Также она учит фолловеров здоровому питанию. Лучшим примером, к чему может привести ЗОЖ, является она сама.
У Ксении тоже есть свой аккаунт, но снимков в нем не так много, как у ее популярной матери.
Фото и видео: Instagram, Oxana Katcen, Natalya Loginova, Maxim Burlak, Alena Kalita, Vladimir Myshkin/ Global Look press
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