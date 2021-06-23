11 лет без «Динамита»: как живут вдова и взрослая дочь Владимира Турчинского

16 декабря Ирина нашла мужа, лежащим на полу. При падении он сильно ушибся подбородком. Скорую ждали около часа, так машина долго добиралась из Москвы до загородного дома Турчинских. Позже Ирина вспоминала, что муж был жив после падения еще полчаса...

Декабрьский день разделил жизнь женщины и ее маленькой дочки на до и после. Придя в себя после тяжелой утраты, Турчинская начала строить успешную карьеру. За время семейной жизни с Владимиром Ирина поняла, что ей нравится заниматься спортом, а быть тренером — ее призвание.