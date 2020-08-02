11 лет, а разницы никакой: Мерьем Узерли показала, как выглядела в 1995 году

Мерьем Узерли - турецкая актриса турецко-немецкого происхождения. Детство будущей звезды прошло в Германии, где она и начала учиться актерскому мастерству. Актриса прославилась на весь мир после участия в сериале «Великолепный век», в котором сыграла жену турецкого султана Сулеймана. Мерьем предпочитает на распространяться о личной жизни, но некоторые подробности публике все-таки известны. Долге время Узерли встречалась с бизнесменом Джаном Атешем и даже была с ним помолвлена, но в 2013 году они внезапно разошлись. Уже через несколько месяцев актриса объявила, что беременна. В 2014 году на свет появилась ее дочь Лара.