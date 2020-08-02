11 лет, а разницы никакой: Мерьем Узерли показала, как выглядела в 1995 году
Фото: Instagram/ @meryemuzerlimeryem
У красоты Мерьем Узерли море поклонников: возможно, все дело в необычном происхождении звезды «Великолепного века»: отец актрисы турок, а мать- немка. От обоих Мерьем унаследовала яркие и привлекательные черты. Узерли всегда отлично выглядит и решила показать поклонникам, что так было даже тогда, когда актриса не была известна на весь мир. Мерьем поделилась в своем Инстаграм архивным снимком, на котором ей 25 лет.
Исполнительница роли Хюррем-султан не оставила под фото никакой подписи, но похоже она и не нужна. Кадры говорят сами за себя: за 11 лет Узерли почти не изменилась.
Мерьем Узерли - турецкая актриса турецко-немецкого происхождения. Детство будущей звезды прошло в Германии, где она и начала учиться актерскому мастерству. Актриса прославилась на весь мир после участия в сериале «Великолепный век», в котором сыграла жену турецкого султана Сулеймана. Мерьем предпочитает на распространяться о личной жизни, но некоторые подробности публике все-таки известны. Долге время Узерли встречалась с бизнесменом Джаном Атешем и даже была с ним помолвлена, но в 2013 году они внезапно разошлись. Уже через несколько месяцев актриса объявила, что беременна. В 2014 году на свет появилась ее дочь Лара.
Фото и видео: Instagram/@meryemuzerlimeryem
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!