11 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Овечкина (Шубская) показала нежное фото мужа с сыном: «Оставлю это здесь😍❤️»
Тутта Ларсен показала фото сына с паспортом: «Первый пошел! #лукакрут #ларсики #подросточек».
Сергей Безруков делится приятными моментами: «Лето. Питер. Отдых!!!!! Чего и вам всем желаю, Дорогие мои, Хоррошие!!!!!!))))) ИТАЛИЯ? Нет.... Питер!))))))) Выходной)))»
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Кристина Асмус пожаловалась: «Мне всегда хочется есть именно по ночам. Утром с кофейком слегка заморить червячка — святое дело. В течение дня не особо. Но вот вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой — ящик Пандоры открывается и я ем и плачу, ем и плачу. У вас также? Тоже ненавидите себя? Как связать себе руки??? @garikkharlamov, ты можешь не отвечать )))))»
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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