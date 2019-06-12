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11 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Сергея Безрукова

О том, как провели день знаменитости, рассказываем в нашем дайджесте.

Анастасия Овечкина (Шубская) показала нежное фото мужа с сыном: «Оставлю это здесь😍❤️»

Тутта Ларсен показала фото сына с паспортом: «Первый пошел! #лукакрут #ларсики #подросточек».

Сергей Безруков делится приятными моментами: «Лето. Питер. Отдых!!!!! Чего и вам всем желаю, Дорогие мои, Хоррошие!!!!!!))))) ИТАЛИЯ? Нет.... Питер!))))))) Выходной)))»

Анна Нетребко предстала в роскошном платье: «К концерту русской программы в Гамбургской Филармонии готовы». Екатерина Андреева — в брюках, спешит на «III Форум социальных инноваций регионов».

Алексей Чадов поделился ощущениями: «Моя первая Йога. Ощущения интересные, тело поет».

Кристина Асмус пожаловалась: «Мне всегда хочется есть именно по ночам. Утром с кофейком слегка заморить червячка — святое дело. В течение дня не особо. Но вот вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой — ящик Пандоры открывается и я ем и плачу, ем и плачу. У вас также? Тоже ненавидите себя? Как связать себе руки??? @garikkharlamov, ты можешь не отвечать )))))»

Виктория Дайнеко отдыхает на яхте в Испании. Матильда Шнурова — в Греции.

Юлия Ковальчук шутит: «Юлия, а какого цвета у вас глаза? - Цвета бассейна».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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