11 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Нетребко предстала в роскошном платье: «К концерту русской программы в Гамбургской Филармонии готовы». Екатерина Андреева — в брюках, спешит на «III Форум социальных инноваций регионов».

Алексей Чадов поделился ощущениями: «Моя первая Йога. Ощущения интересные, тело поет».

Кристина Асмус пожаловалась: «Мне всегда хочется есть именно по ночам. Утром с кофейком слегка заморить червячка — святое дело. В течение дня не особо. Но вот вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой — ящик Пандоры открывается и я ем и плачу, ем и плачу. У вас также? Тоже ненавидите себя? Как связать себе руки??? @garikkharlamov, ты можешь не отвечать )))))»

Виктория Дайнеко отдыхает на яхте в Испании. Матильда Шнурова — в Греции.

Юлия Ковальчук шутит: «Юлия, а какого цвета у вас глаза? - Цвета бассейна».