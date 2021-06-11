11 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анна Седокова в купальнике рассуждает о том, что такое счастье и где его искать. Ксения Собчак делится эффектным образом с цветастым платком на голове.
Валерия радуется встрече со старым приятелем Александром Васильевым, которого давно не видела, а Алена Шишкова на отдыхе изучает экзотические фрукты.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Яна Рудковская представила особенное фото из своей знаменитой рубрики «мои завтраки» — с пионами из собственного сада. Елена Темникова жалуется на погоду в Москве и просит немного тепла, а Айза Долматова демонстрирует идеальный белоснежный образ.
Мила Сивацкая показала очень милое видео со своей мамой, которая пытается найти в постели виртуального малыша Йоду из нового сериала о «Звездных войнах». Подписчики не преминули отметить, что мама Милы прекрасно выглядит.
Курбан Омаров поделился забавным фото своей дочери Теоны, которая «подкрашивает ресницы» в ресторане за ужином.
Елена Захарова поздравляет с днем рождения свою маму и делится совместными фотографиями, а Слава разбирает старые снимки со своими дочками.
Фото: Instagram Ксении Собчак, Елены Темниковой, Айзы Долматовой, Яны Рудковской, Валерии, Анны Седоковой, Алены Шишковой, Милы Сивацкой, Курбана Омарова, Елены Захаровой, Славы
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