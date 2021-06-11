11 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова в купальнике рассуждает о том, что такое счастье и где его искать. Ксения Собчак делится эффектным образом с цветастым платком на голове.

Валерия радуется встрече со старым приятелем Александром Васильевым, которого давно не видела, а Алена Шишкова на отдыхе изучает экзотические фрукты.