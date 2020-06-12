11 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Официальное окончание режима самоизоляции в Москве привнесло в блоги звезд новые краски, но сильнее всех удивила публику Светлана Лобода, сделав очень необычный маникюр: «Наращиваем ногти и в путь».

Анна Хилькевич показала красавиц-дочек в одинаковых платьях. «Вопрос: как понять, что эти две девочки армянки? Ответ: по лавашу в руке», — шутит она.

Оксана Самойлова поделилась переживаниями: «Лея в этом году идет в нулевку))) ааа)) вы представляете Лею в школе?))) я вообще нет ))) у меня волосы дыбом встают от этой мысли))) школьная форма, домашнее задание, сидеть на уроках, это все ей абсолютно не свойственно))) как она все это провернет?))) я кстати думаю что учиться она будет хорошо, ее все репетиторы хвалят)) а вот сидеть на одном месте это очень сложно ей будет».

«Как же я люблю лето и детей», — добавила она под новым видео.