11 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Официальное окончание режима самоизоляции в Москве привнесло в блоги звезд новые краски, но сильнее всех удивила публику Светлана Лобода, сделав очень необычный маникюр: «Наращиваем ногти и в путь».
Анна Хилькевич показала красавиц-дочек в одинаковых платьях. «Вопрос: как понять, что эти две девочки армянки? Ответ: по лавашу в руке», — шутит она.
Оксана Самойлова поделилась переживаниями: «Лея в этом году идет в нулевку))) ааа)) вы представляете Лею в школе?))) я вообще нет ))) у меня волосы дыбом встают от этой мысли))) школьная форма, домашнее задание, сидеть на уроках, это все ей абсолютно не свойственно))) как она все это провернет?))) я кстати думаю что учиться она будет хорошо, ее все репетиторы хвалят)) а вот сидеть на одном месте это очень сложно ей будет».
«Как же я люблю лето и детей», — добавила она под новым видео.
Ким Кардашьян тоже поделилась нежной фотографией: «Мое сердце».
Мама рэпера Тимати опубликовала фотографии внучки: «Трансформация».
Настя Каменских радуется лету: «Становится жарче на улице».
Катерина Шпица делится снимками из Сочи.
Юлия Проскурякова показала летнее фото семьи.
Эмин Агаларов поделился кадром с прогулки.
Стас Костюшкин похвастался талантами жены: «Она испекла, а я съел!!! Мужики , давайте гордится своими женами».
Мария Горбань поделилась радостной фотографией с цветами.
Фото и видео: Instagram
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