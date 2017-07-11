11 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Алена Апина озадачила фанатов утренним видео-селфи:
Максим Галкин воспользовался приложением FaceApp, чтобы выяснить, каким он будет в старости, и результат ему не понравился.
Сати Казанова стала заслуженной артисткой Республики Ингушетия. Валерия потерялась с виноградниках. Светлана Бондарчук поделилась архивным снимком: «Галя Сережа Света».
Анна Хилькевич показала фото с мужем и папой. Наталья Водянова поделилась нежным селфи с любимым. Ляйсан Утяшева и Павел Воля отправились в Лиссабон.
Анфиса Чехова наслаждается поездкой к морю, в Испанию:
Нюша похвасталась спортивной формой, а Ирина Хакамада — учится стильно завязывать шнурки.
Сергей Жуков, Алексей Чадов, Стас Костюшкин и Евгений Плющенко, будто сговорившись, показали фотографии с детьми, а Игорь Николаев — опубликовал целое видео:
Ирена Понарошку похвасталась способностями сына-йога. А Лена Темникова сделала первый пост в блоге, посвященном ее дочери:
Фото: instagram.com