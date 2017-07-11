Фото звездных папаш с детьми, снимки с отдыха, занятия спортом и многое другое — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 10 2017 в 11:47 PDT

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