11 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Молодая мама Нюша похвасталась стройными ногами в коротких шортах.

Елена Исинбаева — другая молодая мамочка — показала, как ухаживает за кожей: «Сегодня я Фантомас».

Альбина Джанабаева показала пляжное фото: «Самое главное, чтобы голову не напекло». Ингеборга Дапкунайте тоже проводит время на горячем песочке.

Анфиса Чехова показала стройную фигуру.

Юлия Менькшова с семьей отправилась в США: «Короче, мы в Америке. В путешествии, которое планировалось, практически, ... 20 лет. Улетать на другой континент на короткий срок нам всегда казалось странной затеей. Если уж ехать, так — задержаться и исследовать все закоулки. Но пока дети были маленькими, отправляться с ними в такую длительную и утомительную поездку тоже не казалось разумным. Но уж если получать впечатления — так всей семьей, по отдельности не интересно. В общем, мы годами исследовали Европу и выжидали подходящего момента, чтобы все обстоятельства сошлись наилучшим образом. И дождались! Сын закончил институт, дочь 9 класс, а мы разгребли наши графики так, чтобы ничто не помешало нам прокатиться с ветерком почти через всю Америку за 21 день. Ну и начинаем с Нью-Йорка. Откуда же еще!»

Анна Седокова вместе с другими блогерами поучаствовала в игре «Форт Боярд»: «Это был увлекательный аттракцион, в котором мы нашли друг друга! Настоящая #girlpower в действии». Ольга Бузова тоже «сделала это».

Олег Газманов опубликовал романтическое видео с женой: «Как же так получается- скоро отпуск кончается... Скоро в Москву... привезу Вам #моиясныедни — небось замерзли там без меня».