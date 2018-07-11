11 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ники Хилтон поздравила дочь с вторым по счету днем рождения. Дмитрий Шепелев опубликовал фото с отдыха. Максим Галкин и Филипп Киркоров выложили летние фото детей. Александр Ревва поделился семейным фото: «Море-море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных...»
Линдси Лохан показала, как выглядит ее мама. Яна Рудковская почувствовала себя куколкой на съемках.
Ксения Собчак и Максим Виторган сходили на футбольный матч.
Сергей Лазарев показал мощный торс, а Алика Смехова похвасталась идеальной фигурой. Алена Хмельницкая показала быт на Кипре.
Олеся Судзиловская рассказала о пользе морской воды:
Море, сосны, песок! Рубрика #судзибьюти #sudzibeauty .Сегодня поговорим о пользе морской воды. 🌊 Когда Вы оказываетесь, (а может, и к своему счастью, живете), вблизи моря-кожа, волосы и ногти начинают моментально Вам «говорить спасибо»! В морском воздухе содержатся множество полезных микроэлементов - кальций, магний, йод, железо и, собственно, сами соли, которые буквально впитываются в кожу, ногти, структуру волос, насыщая и обогащая их. ( Не забываем об увлажнении кожи, о защите от перегрева с помощью головных уборов, об использовании масок и масел для волос!) А испарения морской воды положительно отражаются на состоянии лёгких и нашей дыхательной системе вцелом. Вот почему на побережье так легко дышится!👌🏻 Ну, а про пользу купания в морской воде, «талассотерапии», можно говорить бесконечно - выведение токсинов из организма, ускорение обмена веществ, лечение и профилактика стрессов, кожных заболеваний, сердечно-сосудистой системы, суставов, ранозаживляющий эффект и многое-многое другое.👩⚕️ Также из личного опыта рекомендую профилактически «промывать» носы всем членам семьи, ( «Аквамарис», «Аквалор» - это, собственно, и есть морская вода), 🐳 максимально набираться здоровья! ;)🌊☀💙#олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #actress #море #талассотерапия #sea #ветерсморядул #морезовёт #мореморе #набираемсясил
_Фото: instagram _