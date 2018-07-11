11 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ники Хилтон поздравила дочь с вторым по счету днем рождения. Дмитрий Шепелев опубликовал фото с отдыха. Максим Галкин и Филипп Киркоров выложили летние фото детей. Александр Ревва поделился семейным фото: «Море-море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных...»

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