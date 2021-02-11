11 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Лиза Арзамасова рассказала, как она относится к снимкам с поклонниками (в пандемию – не стоит!) и поделилась добрым новогодним снимком с зайцем. Актриса рассказала, что стеснялась подойти к коллеге и попросить сфотографироваться, и даже попросила свою маму договориться.
Кристина Асмус интригует своих поклонников и снова меняет имидж – в какой цвет она красится, пока непонятно, но сама актриса надеется, что не в фиолетовый. Поклонники поддерживают – фиолетовый ей не пойдет.
Стеша Маликова поделилась голубым зимним total-look с прогулки в лесу – поклонники оценили, но побоялись, что девушка замерзнет.
Наталья Подольская поделилась новым фото с младшим сыном Ваней – как заметили подписчики, мальчик здорово подрос.
Курбан Омаров показал новое фото с младшей дочерью Теоной и порассуждал о женщинах, которые всегда получают от мужчин то, что хотят.
Анна Хилькевич показала фотографию с дочками в пути – а также порассуждала о том, что такое настоящая свобода.
Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram видео со дня рождения дочери Жасмин – вместе со своей подругой они свалились в сугроб из мишуры и получили от этого огромное удовольствие.
А сама Жасмин показала своих дочерей, которые на дне рождения устроили настоящий показ мод и остались в полном восторге.
Тимати отлично проводит время на отдыхе вместе со своей дочерью Алисой – музыкант выложил фотографии с курорта.
Яна Рудковская показала динамичное фото с тренировки – подписчики отметили, что продюсер в отличной форме.
Виктория Лопырева определенно вызвала зависть поклонников, поделившись своим экзотическим утром на островах – телеведущая завтракает прямо у моря.
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Фото и видео: Instagram Стефнии Маликовой, Яны Рудковской, Жасмин, Татьяны Навки, Анны Хилькевич, Тимати, Лизы Арзамасовой, Натальи Подольской, Виктории Лопыревой, Курбана Омарова, Кристины Асмус
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