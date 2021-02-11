11 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиза Арзамасова рассказала, как она относится к снимкам с поклонниками (в пандемию – не стоит!) и поделилась добрым новогодним снимком с зайцем. Актриса рассказала, что стеснялась подойти к коллеге и попросить сфотографироваться, и даже попросила свою маму договориться.

Кристина Асмус интригует своих поклонников и снова меняет имидж – в какой цвет она красится, пока непонятно, но сама актриса надеется, что не в фиолетовый. Поклонники поддерживают – фиолетовый ей не пойдет.

Стеша Маликова поделилась голубым зимним total-look с прогулки в лесу – поклонники оценили, но побоялись, что девушка замерзнет.

Наталья Подольская поделилась новым фото с младшим сыном Ваней – как заметили подписчики, мальчик здорово подрос.

Курбан Омаров показал новое фото с младшей дочерью Теоной и порассуждал о женщинах, которые всегда получают от мужчин то, что хотят.

Анна Хилькевич показала фотографию с дочками в пути – а также порассуждала о том, что такое настоящая свобода.

Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram видео со дня рождения дочери Жасмин – вместе со своей подругой они свалились в сугроб из мишуры и получили от этого огромное удовольствие.