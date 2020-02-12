11 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Катя Копанова показала милое фото с отдыха в Тайланде: «Путешествие путешествием, а работа по расписанию, любимые зрители не должны ждать. Сегодня озвучила свою роль Нади Митрофановой из "Одноклассников смерти", а значит и премьера не за горами. Так что можно со спокойной совестью идти дальше получать витамин Д. И сразу отвечу на вопрос "Когда премьера?" — Я не знаю когда премьера».
Сергей Шнуров показал романтичный кадр с женой.
Валентин Юдашкин — прогулялся с внуками.
Оксана Воеводина показала фото с подросшим сыном в самолете: «Первый перелет Леон перенес прекрасно, несмотря на все мои опасения по поводу ушей. Нам запрещали летать на самолетах из-за ушной инфекции, которая случилась в 3 месяца, и поэтому нам пришлось воздержаться от полетов еще на полгода. Тем не менее, я очень переживала, и на взлете и посадке пыталась напоить его соком, чтобы уши не так сильно закладывало».
Яна Поплавская поделилась архивными снимками: «Мальдивы! Мне 35, младшему Нику 6! Как это так быстро происходит? А? Помню все до мелочей, как будто это было вчера! Надо еще быстрее бежать, чтобы все успеть и радоваться каждому дню, каждой минуте».
Саша Плющенко — тоже: «Даже не верится, что я был таким маленьким гномиком)».
Криштиану Роналду показал милое фото из зала с детьми:
Надежда Мейхер-Грановская опубликовала закулисное фото: «Снова сьемки... Готовим что-то интересное и взрывоопасное».
Нонна Гришаева — тоже: «Нонночка, работаем)) #съемкм #спаситеколю #дмитрийгубарев #аннакурбатова #высоцк».
Елена Валюшкина примерила яркий образ: «А статую будут звать Эльвира!!!!!!! Решено!!!!!»
Саша Савельева показала необычный образ: «Вдруг шатер Распахнулся... и девица, Шамаханская царица, Вся сияя как заря, Тихо встретила царя... А какой ваш любимый сказочный персонаж?»
Алексей Ягудин показал зимнее семейное видео:
Ксения Алферова попрощалась с зимой: «Все, ангела, наконец-то сделала! Теперь готова к весне! Гуляли с дочкой по лесу и я просила запомнить попробовать понять чем пахнет зима. Какой зимний аромат у леса. Дочь уверяла, что ничем. Наверное она права, действительно нет никаких ярких запахов, будто все замороженное немного. А когда Весна на подходе, то сразу понимаешь это именно по особенному, разлитому в воздухе аромату. Чего? Просыпающейся природе, наверное. Все наполняется соками, потягивается и плеси расправляет, к любви готовится!»
Юлия Высоцкая поделилась личной весной: «Так начался вторник снег за окном и запах сирени... чудо какое-то способность удивлять, радовать, это редкие качества, как и способности радоваться и удивляться».
А вы ждете весну?
Фото и видео: instagram
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