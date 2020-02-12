11 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катя Копанова показала милое фото с отдыха в Тайланде: «Путешествие путешествием, а работа по расписанию, любимые зрители не должны ждать. Сегодня озвучила свою роль Нади Митрофановой из "Одноклассников смерти", а значит и премьера не за горами. Так что можно со спокойной совестью идти дальше получать витамин Д. И сразу отвечу на вопрос "Когда премьера?" — Я не знаю когда премьера».

Сергей Шнуров показал романтичный кадр с женой.

Валентин Юдашкин — прогулялся с внуками.

Оксана Воеводина показала фото с подросшим сыном в самолете: «Первый перелет Леон перенес прекрасно, несмотря на все мои опасения по поводу ушей. Нам запрещали летать на самолетах из-за ушной инфекции, которая случилась в 3 месяца, и поэтому нам пришлось воздержаться от полетов еще на полгода. Тем не менее, я очень переживала, и на взлете и посадке пыталась напоить его соком, чтобы уши не так сильно закладывало».

Яна Поплавская поделилась архивными снимками: «Мальдивы! Мне 35, младшему Нику 6! Как это так быстро происходит? А? Помню все до мелочей, как будто это было вчера! Надо еще быстрее бежать, чтобы все успеть и радоваться каждому дню, каждой минуте».

Саша Плющенко — тоже: «Даже не верится, что я был таким маленьким гномиком)».

Криштиану Роналду показал милое фото из зала с детьми: