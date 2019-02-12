11 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ани Лорак поделилась позитивом: «Улыбайтесь! Иногда хочется снова быть ребёнком. Как в детстве, вдыхать все краски жизни, без суждений и мыслей».

Максим Виторган продолжает шутить: «Наконец, нашел свой стиль- расцвел. Можно и успокоиться...»

Ольга Бузова пожаловалась на здоровье: «Вот уже три дня я дома, у меня постельный и голосовой режим (говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств. Врачи строго настрого запретили мне выходить из дома... и никаких "но"! Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Но сейчас уже не до шуток, всё очень серьезно, мой организм сейчас очень слабый... дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное еще поднять иммунитет. Я сильная, и я справлюсь со всем. Спасибо всем моим друзьям и близким, что Вы так заботитесь обо мне, спасибо за Ваше внимание, у меня дома просто фруктово-ягодный рай, и еще цветочки. Ааааа и мишка новенький. Люблю Вас. Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное — это здоровье! Берегите себя! Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем все! Надеюсь завтра мне станет уже лучше, и я смогу хотя бы провести одно шоу».

Елена Лядова показала обратную сторону своей профессии: «Обед объявлен) #профессияактер».

Дженнифер Лопес сделала селфи с бойфрендом перед премией «Гремми».

Певица Пинк получила статуэтку «Грэмми», которую сделали ее дети.

Сильвестр Сталлоне показал очень старое фото.

Елена Летучая вернулась в Москву: «Дорога с Галапагосов — это почти сутки в пути. Пересадка в аэропорту Амстердама пролетает незаметно. Тут есть, чем себя развлечь. Можно провести время в SPA-центре, тренажерном зале или даже сходить в музей! Но пора домоооой!»

Лиза Арзамасова поделилась совершенно прекрасным видео с собачкой: