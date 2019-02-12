11 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Вилкова поздравила дочку с днем рождения: «В это время — 7 лет назад — я, кажется, впервые стала мамой!!!»
Татьяна Навка показала, как они с маленькой Надей ходят по дням рождения.
Елена Исинбаева показала будни звездной мамы: Я« не знаю, но как же можно снять крутые видео или супер крутое фото для контента, когда рядом дети и ты им все время нужна».
Ани Лорак поделилась позитивом: «Улыбайтесь! Иногда хочется снова быть ребёнком. Как в детстве, вдыхать все краски жизни, без суждений и мыслей».
Максим Виторган продолжает шутить: «Наконец, нашел свой стиль- расцвел. Можно и успокоиться...»
Ольга Бузова пожаловалась на здоровье: «Вот уже три дня я дома, у меня постельный и голосовой режим (говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств. Врачи строго настрого запретили мне выходить из дома... и никаких "но"! Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Но сейчас уже не до шуток, всё очень серьезно, мой организм сейчас очень слабый... дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное еще поднять иммунитет. Я сильная, и я справлюсь со всем. Спасибо всем моим друзьям и близким, что Вы так заботитесь обо мне, спасибо за Ваше внимание, у меня дома просто фруктово-ягодный рай, и еще цветочки. Ааааа и мишка новенький. Люблю Вас. Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное — это здоровье! Берегите себя! Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем все! Надеюсь завтра мне станет уже лучше, и я смогу хотя бы провести одно шоу».
Елена Лядова показала обратную сторону своей профессии: «Обед объявлен) #профессияактер».
Дженнифер Лопес сделала селфи с бойфрендом перед премией «Гремми».
Певица Пинк получила статуэтку «Грэмми», которую сделали ее дети.
Сильвестр Сталлоне показал очень старое фото.
Елена Летучая вернулась в Москву: «Дорога с Галапагосов — это почти сутки в пути. Пересадка в аэропорту Амстердама пролетает незаметно. Тут есть, чем себя развлечь. Можно провести время в SPA-центре, тренажерном зале или даже сходить в музей! Но пора домоооой!»
Лиза Арзамасова поделилась совершенно прекрасным видео с собачкой:
Вот у меня спрашивают: ведёте ли вы дневник. Отвечаю: вела в подростковом возрасте, потом уничтожила. Думала, что соцсети в настоящее время выполняют функцию дневника, только без лишнего - личного, без деталей и особенных откровений. Но любую станицу в сети, как выяснилось, можно взломать и удалить воспоминания за несколько лет. Попытка уже во взрослом возрасте завести новый рукописный дневник не увенчалась успехом. Моя Маруся против 😂 Вывод: место для хранений воспоминаний - мозг! #дневники #рукописи #собакадругчеловека #моямаруся
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram