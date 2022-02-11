11 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нюша показала подписчикам, как она отдыхает с семьей на Мальдивах, а Виктория Боня показала свой загар, который получила в Монако. Звезда поделилась с подписчиками, что решила устроить себе челлендж и не покупать одежду весь 2022 год. «Мои шкафы завалены новыми вещами, а хожу я практически в одной и той же одежде, выбирая удобство. Тогда зачем спускать деньги на то, что висит на вешалках по несколько лет… Например, эта юбка, за которую я отдала немало денег года три назад, но так и не надела ее ни разу. Носки и трусы не в счет. Так что мой лозунг — год без шопинга», — написала Боня.

Мария Горбань сейчас тоже в отпуске и наслаждается отдыхом с родными на Шри-Ланке. Она показала подписчикам свою маму и сына на фоне пальм.

Дарья Повереннова трогательно поздравила любимого мужа с днем рождения. В сториз она назвала супруга своим вдохновителем. Актриса посвятила избраннику теплые слова под фото: «Мне так спокойно, хорошо и красиво рядом с мужем! Могу со всей ответственностью заявить, что Андрей — мужчина моей мечты! Эх, побольше бы таких мужчин! Наш мир точно стал бы лучше».