11 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ prigozhin_iosif
Ирина Шейк продемонстрировала стройную фигуру. Звезда сделала фотографию на фоне расписной стены.
Виктория Лопырева посетила всемирную выставку Expo 2020 Dubai. Девушка нанесла неофициальный визит в павильон Соединенный Штатов Америки. Она поделилась в своем блоге впечатлениями: «Нас очень тепло встретил главный комиссар — Боб Кларк (в отличии от меня — он выглядел очень официально) и приветливо: с первой секунды мы чувствовали дружелюбную атмосферу и формальная встреча быстро перетекла в свободное общение на разные темы. Как будто слетала в США. Так что если вы по каким-то причинам не можете лететь в US, то загляните в их павильон — вам понравится».
Анастасия Волочкова побывала на телевидении. Она посетила шоу «На самом деле» и добавила интригующую подпись под фото: «Я доехала до студии. И что было на самом деле, узнаете скоро».
Мария Зудина провела утро за завтраком кафе. Компанию ей составила дочка Мия, а также ее прабабушка и прадедушка.
Нюша показала подписчикам, как она отдыхает с семьей на Мальдивах, а Виктория Боня показала свой загар, который получила в Монако. Звезда поделилась с подписчиками, что решила устроить себе челлендж и не покупать одежду весь 2022 год. «Мои шкафы завалены новыми вещами, а хожу я практически в одной и той же одежде, выбирая удобство. Тогда зачем спускать деньги на то, что висит на вешалках по несколько лет… Например, эта юбка, за которую я отдала немало денег года три назад, но так и не надела ее ни разу. Носки и трусы не в счет. Так что мой лозунг — год без шопинга», — написала Боня.
Мария Горбань сейчас тоже в отпуске и наслаждается отдыхом с родными на Шри-Ланке. Она показала подписчикам свою маму и сына на фоне пальм.
Дарья Повереннова трогательно поздравила любимого мужа с днем рождения. В сториз она назвала супруга своим вдохновителем. Актриса посвятила избраннику теплые слова под фото: «Мне так спокойно, хорошо и красиво рядом с мужем! Могу со всей ответственностью заявить, что Андрей — мужчина моей мечты! Эх, побольше бы таких мужчин! Наш мир точно стал бы лучше».
Игорь Гуляев почтил память Уитни Хьюстон. Он опубликовал серию снимков с певицей и подписал: «10 лет назад ушла от нас легенда, затронувшая своим творчеством души миллионов людей на этой планете. Светлая тебе память ,спасибо за тот день, который буду помнить всю свою жизнь».
Юлия Ковальчук показала подарок, который ей вручила дочь после тяжелого рабочего дня. Малышка вышила для мамы цветок на цветном картоне. Получилось очень мило, и поделка подняла настроение уставшей Юлии.
Отважная Алена Водонаева поехала на сафари. Телеведущая сейчас находится в Африке на съемках одного шоу в Лимпопо. Она подчеркнула, что всегда выбирает вместо пассивного отдыха интересный досуг, в ходе которого можно получить новые впечатления.
Иосиф Пригожин трогательно поздравил бывшую жену Лейлу Фаттахову с юбилеем. Его экс-супруге исполнилось 50 лет. Он поблагодарил ее за дочь Елизавету и пожелал скорейшего выздоровления.