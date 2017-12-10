О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Для Яны Поплавской день выдался трудным, но радостным: «Я сегодня счастливая!!! Дуся моя любимая жива !!! С замиранием сердца ждали вчера ,как пройдёт операция и просили чтобы страшный диагноз не подтвердился . Сегодня поехала к ней в клинику, увидела меня , она как ребёнок уткнулась носом в ладошки , я пролежала с ней 2 часа на капельницах . Так все лежат , чтобы не убежали , чтобы было не так тяжело и плохо. И знаете что , я увидела столько любви вокруг , люди удивительные , готовы отдать последнее , чтобы их зверьё вылечили! Носят на руках , укачиваю , шепчут слова любви и главное , что эта любовь обоюдна . Мой дорогой найдёныш жив , когда-то найденная избитая , измученная, полумертвая Собака , стала моей лучшей подружкой ! В горе она слизывала мои слёзы , в мой болезни не отходила от меня ни на шаг , теперь Я отдаю ей все , что могу за огромную любовь , которую она дарит мне 10 лет нашей жизни! ЖИВИ МОЯ , ДУСЯ!!!»

Анна Седокова показала новую подругу своего сына: «Кошку, которую мы нашли ночью, мы сводили к ветеринару, она здоровенькая. Я думала, что она беременна, но оказалось, что просто как и я, любит покушать. Покупали, накормили и со всеми членами семьи познакомили. Я все же надеюсь, что у неё найдется хозяин, потому что видно, что она домашняя и выросла в любви. Дети счастливы. Гектору она понравилась и он ее нежно гладит. За хвост не дергает. Я считаю очень важным, чтобы детки росли с животными рядом. Это учит из ответственности и любви».

Екатерина Климова подытожила забавной картинкой: «Понедельник очень тяжелый день!»

Фото: instagram