11 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Бывшая «татушка» Юля Волкова похвасталась стройной фигурой: «Спортзал — это мое все. Здесь другая жизнь, настроение, разговоры! У каждого свой график, ритм, ПП, а спортивный стиль — это вообще моя слабость».

Венсан Кассель показал, каким был в молодости: «1er court-métrage 1978».

Наталья Андрейченко показала фото без макияжа: «Готовимся к сенсационной сьемке. Подробности позже».

Игорь Верник на время стал блондином: «Ночная смена. К 3 часам утра уже не похож сам на себя».

Сергей Безруков поделился в блоге снимком с коллегами: «Все!!! Но еще не все!!! Ждем ПРЕМЬЕРЫ на канале "Россия"!!! Было крутооооооооо... Спасибо всей команде!!! Мы это сделали!!!!! Yesssssssssss!!!!!!»

Ирина Салтыкова гордится красавицей-дочкой: «Моя крошка))) скоро новый клип».