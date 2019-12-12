11 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Бывшая «татушка» Юля Волкова похвасталась стройной фигурой: «Спортзал — это мое все. Здесь другая жизнь, настроение, разговоры! У каждого свой график, ритм, ПП, а спортивный стиль — это вообще моя слабость».
Венсан Кассель показал, каким был в молодости: «1er court-métrage 1978».
Наталья Андрейченко показала фото без макияжа: «Готовимся к сенсационной сьемке. Подробности позже».
Игорь Верник на время стал блондином: «Ночная смена. К 3 часам утра уже не похож сам на себя».
Сергей Безруков поделился в блоге снимком с коллегами: «Все!!! Но еще не все!!! Ждем ПРЕМЬЕРЫ на канале "Россия"!!! Было крутооооооооо... Спасибо всей команде!!! Мы это сделали!!!!! Yesssssssssss!!!!!!»
Ирина Салтыкова гордится красавицей-дочкой: «Моя крошка))) скоро новый клип».
Влад Соколовский показал фото с дочерью: «Мой самый любимый человек».
Джастин Портман опубликовал фото с семьей.
Алена Свиридова с бойфрендом побывали на необычном мероприятии: «По случаю празднования национального дня Катара в Метрополе состоялся грандиозный прием) мой парень был как раз в теме) я ни разу не была в Катаре, захотелось поехать».
Николай Басков поделился новогодним настроением: праздничные съемки в самом разгаре.
Кристина Орбакайте сияла в ярком платье.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поставили дома елку.
Фото и видео: instagram
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