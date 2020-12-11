11 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ночью скончался от коронавируса известный корейский режиссёр мастер Ким Ки Дук.

«Сегодня ночью умер великий режиссёр, мастер Ким Ки Дук. Меня эта новость застала врасплох, потому что для меня это не просто потрясающий мастер, но и мой близкий друг... ⠀ Мы познакомились на Московском Кинофестивале и не раз встречались после, при чем не только в Москве, но и в других городах. Нас связывали очень тёплые и душевные отношения, подобных которым у меня не было ни с одним режиссёром. ⠀ Я ещё нигде об этом не рассказывала, но мастер Ким создал сценарий специально для меня. Я должна была сыграть сразу две главные роли, двух героинь с противоположными характерами. И он должен был стать моим партнёром в этом кино.. Никто из режиссёров никогда не предлагал мне подобных ролей. ⠀ Он был невероятно светлым, добрым, солнечным, открытым, добродушными и мягким человеком. Он мог снять ещё много талантливых картин, создать столько всего прекрасного и удивительного», — пишет Ирина Безрукова.

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