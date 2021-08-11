11 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица МакSим опубликовала первое фото после того, как пришла в себя после комы. Девушка выразила благодарность врачам, которые ее спасли.

Андрей Малахов опубликовал редкое архивное фото, на котором ему всего 6 лет.

Даня Милохин «со всей семьей» проводит время на пляже на Мальдивах.

Ксения Бородина показала новый образ младшей дочери Теи – девочке покрасили пряди в розовый цвет. Сама Ксения, при это, столкнулась с критикой поклонников.