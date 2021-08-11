11 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Певица МакSим опубликовала первое фото после того, как пришла в себя после комы. Девушка выразила благодарность врачам, которые ее спасли.
Андрей Малахов опубликовал редкое архивное фото, на котором ему всего 6 лет.
Даня Милохин «со всей семьей» проводит время на пляже на Мальдивах.
Ксения Бородина показала новый образ младшей дочери Теи – девочке покрасили пряди в розовый цвет. Сама Ксения, при это, столкнулась с критикой поклонников.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @irina_bezrukova_official
Лиана Шульгина опубликовала эффектное фото в белоснежном образе с прогулки по Парижу.
Екатерина Волкова продолжает тренировать своих домашних питомцев – на этот раз они получили новые препятствия.
Инна Маликова поделилась кадрами с вечерней прогулки в Сочи.
Лена Перминова опубликовала эффектное селфи:
«Когда детей спровадила с папой».
Анна Хилькевич опубликовала забавные кадры с отдыха – с волосами на лице и маской.
Ирина Безрукова поделилась уютными фото из отпуска в темных очках и шляпке.
Матильда Шнурова выложила кадры с берега моря и показала идеальную медитацию.
Фото: Instagram Марины Абросимовой, Андрея Малахова, Ирины Безруковой, Лианы Шульгиной, Матильды Шнуровой, Анны Хилькевич, Лены Перминовой, Инны Маликовой, Екатерины Волковой, Дани Милохина, Ксении Бородиной
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