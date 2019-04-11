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11 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Хью Джекмана

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Хью Джекман поздравил жену с 23-летием брака.

Алена Хмельницкая поделилась фотографией из семейного архива: «А это мой первый Париж) Маленькая Сашка и я сидим в знаменитом Cafe de la Paix, рядом с Парижской Оперой, невероятной красоты. Потом было много поездок по Францию, но первые впечатления, они на то и первые, чтобы их помнить всегда».

Любовь Толкалина пожаловалась: «Ватиканский музей нужно выстрадать.... это самый неудобный недоступный и грандиозный музей в мире... просто язва желудка... кто был, тот знает — народу столько, словно здесь отпускают грехи мощнейшим культурным ударом... ушиб всей Любочки».

Лера Кудрявцева показала фото из Лондона.

Эммануил Виторган показал красивое фото с супругой: «Летим на гастроли на красивом самолете».

Муж Ксении Бородиной показал ее забавное фото в косметической маске.

Дочь Алсу, Микелла Абрамова, показала фото в образе — со съемок.

Стас Костюшкин похвастался рельефным торсом.

Ирина Салтыкова сорвалась с диеты: «Первый раз в жизни решила сесть на диету, на второй день не выдержала!!! Заказала сейчас МЯСОоооооо!!!! Мне очень грустно сейчас, пока не поем».

Юлия Ковальчук в пуховике недовольна погодой: «Товарищи!!! Весна как бы».

Светлана Зейналова поделилась милой фотографией с дочкой: «Из самого интересного за вечер: Я пересолила рыбу. Мы пьём чай. Накормили собаку черносливом. В соседней комнате рыдает над математикой Саня. Пока все».

Николай Басков показал видео с веселой вечеринки:

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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